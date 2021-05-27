Uluçay: “Adalı cinayetinin aydınlığa kavuşturulması iki ülkenin boynunun borcu”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alan, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, pandemi ve ekonomi konulu konuşmasında, ülkenin geleceği açısından sorumlulukla çözüm bekleyen konular olduğuna işaret ederek, Adalı cinayeti ile ilgili araştırma komitesi kurulduğunu, bu konuda Türkiye ile birlikte çalışılması ve dosyanın yeniden açılıp araştırılması gerekliliğine değindi.
Ekonominin kısa sürede toparlayabilmesi için sınır kapılarının açılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Uluçay, turizm sezonunun en hızlı şekilde ancak böyle kurtarılabileceğini kaydetti.