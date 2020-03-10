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Uluçam’ın “cyclamen +” Sergisi Cumartesi Günü Açılıyor

Lefkoşa, 10 Mart 20 (.): Sanatçı, grafik tasarımcı ve eğitimci Hikmet Uluçam’ın beşinci “CYCLAMEN +” peyzaj ve afiş sergisi cumartesi günü saat 14.00’te ziyarete açılıyor.

Uluçam’ın “cyclamen +” Sergisi Cumartesi Günü Açılıyor

Lefkoşa, 10 Mart 20 (.): Sanatçı, grafik tasarımcı ve eğitimci Hikmet Uluçam’ın beşinci “CYCLAMEN +” peyzaj ve afiş sergisi cumartesi günü saat 14.00’te ziyarete açılıyor.

10 Mart 2020 Salı 09:26
Uluçam’ın “cyclamen +” Sergisi Cumartesi Günü Açılıyor
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Lefkoşa, 10 Mart 20 (.): Sanatçı, grafik tasarımcı ve eğitimci Hikmet Uluçam’ın beşinci “CYCLAMEN +” peyzaj ve afiş sergisi cumartesi günü saat 14.00’te ziyarete açılıyor.

Lapta’da Cactus Gardens Art Gallery’de yer alacak sergi, 29 Mart’a kadar açık kalacak. Sergi, pazartesi günleri hariç her gün 10.00 -17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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30 yılı aşkın süredir, soyu tükenme tehlikesi altında olan bitki ve ağaçları yetiştirmeye çalışan sanatçı Hikmet Uluçam’ın bahçesinde, birçok nadide endemik tür ve binlerce çeşit kaktüs var.

Bahçedeki çiçek ve bitkiler arasında, Siklamen, Medoş Lalesi, Silene, Hilarion Lahanası, Arabis cypria, Kırmızı Alıç, Kıbrıs Akçe Ağacı ile Tesbih Ağacı bulunuyor.

(FEZ/ÖK)      FOTOĞRAFLI
 

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