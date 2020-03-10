Uluçam’ın “cyclamen +” Sergisi Cumartesi Günü Açılıyor

Lefkoşa, 10 Mart 20 (.): Sanatçı, grafik tasarımcı ve eğitimci Hikmet Uluçam’ın beşinci “CYCLAMEN +” peyzaj ve afiş sergisi cumartesi günü saat 14.00’te ziyarete açılıyor.
Lapta’da Cactus Gardens Art Gallery’de yer alacak sergi, 29 Mart’a kadar açık kalacak. Sergi, pazartesi günleri hariç her gün 10.00 -17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Bahçedeki çiçek ve bitkiler arasında, Siklamen, Medoş Lalesi, Silene, Hilarion Lahanası, Arabis cypria, Kırmızı Alıç, Kıbrıs Akçe Ağacı ile Tesbih Ağacı bulunuyor.
(FEZ/ÖK) FOTOĞRAFLI