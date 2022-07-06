banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ayağı kaydı mı kaydırıldı mı?
Ayağı kaydı mı kaydırıldı mı?
Zamlı işkence ve özelleştirme senaryosu!
Zamlı işkence ve özelleştirme senaryosu!
Haziran ayı hayat pahalılığı açıklandı
Haziran ayı hayat pahalılığı açıklandı
Kıb-Tek kesintilerin geceyarısı itibarıyla azalacağını duyurdu
KIB-TEK: Kesintiler azalacak
Lefkoşa'ya ateş düştü... Genç yaşta hayatını kaybetti
Lefkoşa'ya ateş düştü...
banner405

Uluçam: “Tarım bu ülke için daha az öncelikli mi?”

06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:30
Uluçam: “Tarım bu ülke için daha az öncelikli mi?”

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Erkut Uluçam, hükümetin açıkladığı ekonomik pakette sektörlerin kredi faiz oranlarının farklı olduğunu, sanayiye yüzde 9,5, tarıma yüzde 13 faiz uygulanacağını kaydederek,  “Tarım bu ülke için daha az öncelikli mi?” diye sordu.

Yazılı açıklamasında,  tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik açıklanan krediyi eleştiren Uluçam, değerlendirmesinde şunlara yer verdi:

“Tarım sektörü için alınacak olan kredi nerede kullanılabilecek? Sadece şebekeden bağımsız güneş enerjisi yatırımları için. Hal böyle iken şebekeden bağımsız kurulan güneş enerji sistemi hiçbir üretici için avantaj sağlamayacak. Düşünün ki kredi aldınız ve mevcut su kuyunuza elektrik şebekesinden bağımsız güneş enerji sistemi kurdunuz. Şebekeden bağımsız çalışabilmesi için şebekeyi iptal etmeniz gerekir. Peki nasıl olacak bu…?”

banner341
Uluçam, "güneş enerji sistemi kurulum izinlerinin hep üretim sektörü dışındaki şirketlere paylaştırıldığını, öğrenci yurtlarına, inşaat şirketlerine, ithalatçıların soğuk hava depolarına, GSM şirketlerine, bankalara ve zenginlerin lüks havuzlu evlerine gereksiz izinler verildiğini, sulama birliklerine, çiftçilikle ve hayvan yetiştiriciliğiyle ilgili işletmelere de kota doldu dendiğini" söyledi.

Erkut Uluçam, Avrupa Birliği’nin yüzde 75 hibe desteğine hak kazanan kooperatifler, sulama birlikleri, çiftçiler ve hayvan yetiştiricilerinin bu haklarından mahrum edildiğini, vatandaşa, üreticiye yüzde 75 hibe verildiğini, bu hibenin geri çevrildiğini savundu.

Üreticinin mağdur edildiğini, üretimin yok sayıldığını ifade eden ZMO Başkanı Erkut Uluçam, kıyıda köşede kalan güneş enerjisi kurulum izinlerinin hala daha zenginlere verilmeye çalışıldığını da öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu kredi paketi kapsamında turizm adı altında kumarhaneler için şebekeye bağlı güneş enerjisi kurulumu kredi kapsamında fakat üreticiye gelince şebekeden bağımsız… Bunun vebalini kim ödeyecek? Bu krediyi sadece sera üretimi yapan üreticilere verseler en azından daha ucuza domates tüketebilirdik. Domates neden pahalı oldu soracak olursanız cevabım şu; Tatlısu’ya, buradaki seraların haline bakın. Bu seraların yeni sahipleri denize nazır havuzlu villalarda oturan 3’üncü dünya ülkesi vatandaşlardır... Hem de birinci sınıf tarım toprağında ve eşsiz mikro klima ortamında, kendi toprağımızda…”

banner360
Son Güncelleme: 06.07.2022 10:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayağı kaydı mı kaydırıldı mı?
Ayağı kaydı mı kaydırıldı mı?
“Yönetim yetersizliğinin somut bir göstergesi“
“Yönetim yetersizliğinin somut bir göstergesi“
BM: “Kıbrıs'taki doğal kaynaklar her iki toplumca paylaşılmalı ve enerji iş birliği yapılmalı“
BM: “Kıbrıs'taki doğal kaynaklar her iki toplumca paylaşılmalı ve enerji iş birliği yapılmalı“
UBP‘den istifa etti
UBP‘den istifa etti
Gazimağusa'da utandıran çöp manzaraları
Gazimağusa'da utandıran çöp manzaraları
“Sosyal medaya paylaşımı gündem oldu“
“Sosyal medaya paylaşımı gündem oldu“
Tatar, Türkiye'den Gazeteci Heyetini Kabul Etti
Tatar, Türkiye'den Gazeteci Heyetini Kabul Etti
Tatar: “Bize düşen görev birlik ve beraberliği koruyup doğru olanı savunmaktır”
Tatar: “Bize düşen görev birlik ve beraberliği koruyup doğru olanı savunmaktır”
Long Beach sahili kanalizasyon ve atık su sorunu masaya yatırıldı
Long Beach sahili kanalizasyon ve atık su sorunu masaya yatırıldı
Tatar, elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yaptı
Tatar, elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yaptı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim