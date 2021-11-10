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Bugün Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıldönümü
Atamızı unutmadık!
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Ulu Önder'i andık

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83’üncü yıl dönümü olan bugün Türkiye’yle birlikte KKTC’de de törenler ve etkinliklerle anılıyor.

10 Kasım 2021 Çarşamba 13:15
Ulu Önder'i andık

Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te tüm ülkede sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, gönderdeki bayraklar yarıya indirildi.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için tüm ilçelerde anma törenleri düzenleniyor.
Başkent Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önündeki tören, bu sabah saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı.
Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlar, siyasi parti yetkilileri, derneklerden temsilciler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Anıt Özel Defteri imzalandı. 


ATATÜRK İLKELERİNİN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN YOLUNU AYDINLATTIĞINI VURGULADILAR 
Anıt Özel Defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Öztürk, Atatürk’ün ilkelerinin, geçmişte olduğu bugün de Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yolunu aydınlattığı, dünyadaki pek çok ulusa rehberlik ettiğini vurguladı. 


TATAR: “TÜRKİYE’NİN VE TÜRK MİLLETİNİN BEKASI İÇİN KIBRIS’A DİKKAT EDECEK VE ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıt Özel Defterine şunları kaydetti:
“Türk Milletinin yetiştirdiği büyük lider Mustafa Kemal Atatürk,
Seni sonsuzluğa uğurladığımız bu günde sevgi, saygı ve özlemle yad ediyoruz.  
Bedenen aramızdan ayrılsan da bıraktığın mücadele ruhu ile eserlerinle ve ilkelerinle içimizde hep yaşayacaksın. Ve inanıyorum ki gelecek nesiller aynı hissiyatla bu minvalde yürümeye devam edecektir.
Sevgin biz Kıbrıslı Türklerin içinde sönmez bir ateş, büyük bir volkandır. Vasiyetin olduğu üzere Türkiye’nin ve Türk milletinin bekası için Kıbrıs’a dikkat edecek ve çok çalışacağız. 
Ey büyük Atatürk! Naçiz vücudun çok sevdiğin vatan topraklarının kollarına yatmakta; düşüncelerin ilkelerin daima mensubu olmakla gurur duyduğum Türk Milletinin yolunu aydınlatmakta ve “en büyük eserim” diyerek daima övündüğün Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta durmaktadır. 
Ruhun şad olsun!”


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BAŞÇERİ: “TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KALKINMA HAMLESİNİ BELİRLEDİĞİNİZ İLKELER DOĞRULTUSUNDA DAHA İLERİYE GÖTÜRMEK İÇİN İNANÇLA ÇALIŞMAKTAYIZ”
TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri ise Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:
“Ebediyete intikalinizin 83’üncü yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak bir kez daha saygıyla manevi huzurunuzda bulunuyorum.
Aziz milletimiz önderliğinizde işgal kuvvetlerine karşı eşi benzeri görülmemiş bir kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi vermiş, vatanımızı işgalin kanlı pençesinden kurtarmıştır. Sizin liderliğiniz büyük bir milletin uyanışı ve boyunduruktan kurtulmasını temin etmiştir. 
Şimdi yüz yıllık ulu bir çınar olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınma hamlesini belirlediğiniz ilkeler doğrultusunda daha ileriye götürmek için inançla çalışmaktayız. Sizden aldığımız azim ve feyzle ülkemiz dünyada ve bölgede pek çok sorunla baş etmekte, güçlü ve onurlu duruşunu pekiştirmektedir. 
İlkeleriniz, geçmişte olduğu bugün de aynı kuvvetle Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yolunu aydınlatmakta, aynı zamanda dünyada pek çok ulusa rehberlik etmektedir.
Şanlı Türk Milletinin Büyük Evladı; sizi saygı, minnet, özlem ve rahmetle anıyoruz…
Ruhunuz şad olsun.”


ÖZTÜRK: “KIBRIS TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KIBRIS ADASINDA BARIŞIN MUHAFAZA EDİLMESİNE KIBRIS TÜRK HALKININ HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR” 
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Öztürk, Anıt Özel Defteri’ne şunları kaydetti:
“Cumhuriyetimizin Kurucusu Ebedi Başkomutan Atatürk;
Sizi ebediyete uğurlayışımızın 83’üncü yıl dönümünde sevgi, saygı ve büyük bir özlemle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde mücahit Kıbrıs Türk halkı ile birlikte bir kez daha anıyoruz. 
Sizin Samsun’da yaktığınız bağımsızlık ateşiyle başlayan milli mücadele, asil milletimizin büyük fedakarlığı ve şanlı ordumuzun kahramanlığı ile dünyada eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu zafer bağımsızlık mücadelesi veren tüm milletlere ilham kaynağı olmaktadır. Milli mücadelede yediden yetmişe kenetlenen, tek yürek, tek yumruk olan milletimizin bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa etmektedir. 
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Kıbrıs adasında barışın muhafaza edilmesine Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunmasına sizden aldığı güç ile dün olduğu gibi bugün de artan bir kararlılıkla devam etmektedir. 
Bu anlamlı günde, Türk milletine bırakmış olduğunuz özgürlük ve bağımsızlık meşalesini elden elde nesilden nesile taşıyacağımızı tüm dünyaya bir kez daha haykırırken vatan toprakları uğruna canlarını ve kanlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyor, huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz. 
Ruhunuz şad olsun…”

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Son Güncelleme: 10.11.2021 15:01
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