Ulu Önder Atatürk GAÜ’de düzenlenen törenle anıldı

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk için düzenlenen tören, GAÜ Rektörlüğü önünde yer alan Atatürk Anıtı’nda yapıldı.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar ve rektör yardımcıları, fakülte dekan ve yüksekokul müdürleri, diğer akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı anma töreninde, GAÜ Denizcilik Yüksek Okulu Öğrencileri de hazır bulundu.

GAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umay Türkeş Günay, günün anlam ve önemiyle ilgili törende yaptığı konuşmada, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83’üncü Yılı’nda özlem, sevgi ve minnetle anıyoruz. Atatürk hakkında konuşmak gerektiğinde söylenecek o kadar çok söz var ki insan hangisinden başlayacağını hangisini gündeme getireceğini düşünüyor, çünkü büyük Atatürk dünya tarihinde bütün dünyanın da kabul ettiği gibi nadir görülen dahi liderlerden biridir. Atatürk yalnızca bir kahraman bir devlet kurucusu değil, aynı zamanda savaş devam ederken eksiksiz bir devletin bütün bir kurumlarını inşa etmiş bir büyük liderdir” dedi.