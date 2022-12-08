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Ülkeye yüklü miktarda para ile giriş yapmıştı!

08 Aralık 2022 Perşembe 16:10
Ülkeye yüklü miktarda para ile giriş yapmıştı!

Ülkeye yüklü miktarda kayıt dışı para ile giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Hasan Lütfi Çetin mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, 07 Aralık 2022 tarihinde, saat 14.30 raddelerinde Ercan Havalimanında  zanlı Hasan Lütfi Çetin’in yasa gereği  yolcu beraberinde taşıyacağı meblağdan yüksek olan 271,700 EURO, 22,000 USD ve 10,200 TL parayı KKTC’ ye giriş yaptığı esnada Gümrüğe beyan etmemek ve  Tasarrufundaki  Paraların kaynağı ile ilgili makul izahat veremeyerek Para Kambiyo Yasası ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket suçuyla tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının cep telefonunun emare alındığını söyledi. Polis, zanlının verdiği ifadenin teyidinin yapılması gerektiğini anlattı. Polis, alınması gereken ifadelere etki etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğundan zanlının 1 gün süreyle polite tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

(Kamalı Haber)

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