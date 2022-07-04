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Ülkeye kaçak yollardan girmeye çalışırken yakalandı

Kaçak yollardan ülkeye giriş yapan Suriyeli Ahmat Hindi yeniden mahkemeye çıkarıldı.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 23:08
Ülkeye kaçak yollardan girmeye çalışırken yakalandı

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kaçak yollardan ülkeye giriş yapan Suriyeli Ahmat Hindi yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cemal Aslan olguları aktardı.

Aslan, zanlının 24 Haziran 2022 tarihinde Girne Adli Şube’ye gelerek,  22 Haziran tarihinde 13 kişiyle birlikte tekne ile Kuzey Kıbrıs’a onaylanmamış bir limandan giriş yaptıklarını, karaya indikten sonra 13 kişinin başka yerlere kaçtığını, ayağının sakat olmasından dolayı kendisinin kaçamadığını söyleyerek, yardım istediğini anlattı.  Aslan, zanlının ifadesinde kaçak yollarla Kıbrıs’a gelmek için insan tacirlerine para ödediklerini anlattığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde kendilerini buraya getiren 2 şahsın adını verdiğini, bu şahıslarına arandığını söyledi. Polis, zanlı ile 13 kişinin ülkeye nereden girdiklerine dair de araştırmaların sürdüğünü açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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