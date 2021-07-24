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“Ülkemizdeki sayısal dünyada yapılan her hareket bilişim yasamızla kontrol edilebiliyor”

Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Murat Akkaya ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arif Sarı’nın moderatörlüğünü gerçekleştirdiği bir programda, dijital medyanın yayılmasıyla beraber artan bilişim suçları konusu ele alındı. Programda ayrıca kripto paraların durumuna da değinildi.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 16:17
“Ülkemizdeki sayısal dünyada yapılan her hareket bilişim yasamızla kontrol edilebiliyor”

Söz konusu programda konuk olan Avukat Şahap Tokatlı KKTC’de bulunan bilişim yasasından bahsetti. Bilişim suçları ve mahkemelerde görülen davalara değinen Şahap Tokatlı, “Sosyal medyadan gazetelere kadar artık her şey dijitalleşti. Ülkemizde bilişim yasamız çıkmadan önce son derece büyük bir sıkıntı vardı. Bilişim yasası dijital dünyada kişilik haklarına yapılan saldırıların önlenmesi ve bu saldırılara karşı yaptırımların mahkeme tarafından efektif bir şekilde yürütülebilmesi için bir basamak oluşturdu. Bu yasa çıkana kadar hackerlik veya sayısal sistem üzerinden veri çalmalar denetlenemiyordu ama şu anda sayısal dünyada yapılan her hareket bu yasamızla kontrol edilebilir oldu ve artık yaptırımları var” dedi. Pandemi süresi boyunca bilişim suçlarındaki orana da dikkat çeken Tokatlı, bu süreçte bilişim suçlarının arttığını ifade etti. Ayrıca, “Son 1 yılda 20’ye yakın bu konuda mahkemeye başvuru yapıldı. Künyesiz gazetelerin ve internetteki gazetelerin yayınlarının durdurulması ile ilgiliydi bunlar. Artık IP adresi sayesinde herkes denetlenebiliyor. Bilişim yasamızın getirdiği avantajlarla bunları mahkemede daha iyi kullanabiliyoruz” dedi.

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Doç. Dr. Arif Sarı’nın, “Ülkemizde 22 tane servis sağlayıcı mevcut, bu servis sağlayıcılarının hizmetleri noktasında Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu kendi alt yapısına bu sistemleri entegre edebilecek bir altyapı kursa ve internetin dağıtımı BTK üzerinden gerçekleşse bilişim noktasında kontrolün daha iyi yapılmasını sağlar mı?” sorusuna Avukat Tokatlı, “İdealı budur zaten. Bütün dünyadaki başarılı örneklerde internet omurgası tek bir noktadan kontrol edilir. Burada erişim yasağını getirecek olan internet servis sağlayıcı olmaması lazım. Çünkü bu da bir şirkettir. Bana göre bu sistemlerin tamamen BTK’nın elinde olması gerekmektedir” şeklinde cevap verdi.

“KRİPTO PARALAR KAYIT ALTINA ALINMALI”

Doç. Dr. Akkaya ise konuşmasında Kripto paralara değindi ve Exchange ofislerinin açılmasına karşı bir tutumunun olmadığını söyledi. Akkaya, “Bütün dünyanın kullandığı bir teknoloji sonuçta bizler de paralel olarak kullanmak durumundayız. Fakat devletimizin bunu bir yasayla kayıt altına alması gerekir ki farklı transfer metotlarını seçen insanlardan da bir alışveriş karşılığında kayıt tutulabilsin ve vergileri alınabilsin” dedi. Avukat Tokatlı ise konuyla ilgili, “Önemli olan paranın kaynağının belli olmasıdır eğer belli olmazsa çok tehlikeli bir hususa dönüşür. Dolayısı ile esas olan ve bütün dünyada mali güvenlik açısından uygulanmaya çalışılan şey paranın kaynağının kayıt altına alınmasıdır” dedi. 

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