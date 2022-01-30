Ülkemizde aşılama sürüyor

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Covid-19 aşı şemaları ve aşı yapılan saatleri konusunda bazı güncellemeler yapıldığını duyurmuş, 5. doz aşı yaş sınırının 65’ten 50’ye indirildiğini açıklamıştı.

12-18 yaş grubu kişiler, ikinci dozdan 3 ile 5 ay sonra 3.dozu yaptırabilecekler. İmmün yetmezliği, kronik hastalığı olanlar ikinci dozdan 3 ay, diğer kişiler ise ikinci dozdan 5 ay sonra aşı olabilecek.

8-11 YAŞ AŞILAMALARI…

10-11 yaş grubu çocukların aşılamaları ise 8-11 yaş olarak genişletildi.

Bu yaş grubunun aşılamaları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu, Girne Akçiçek, Cengiz Topel ve Gazimağusa Hastanelerinde haftanın beş günü devam ediyor.

Yarından itibaren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çocuk aşılamaları da diğer üç devlet hastanesi gibi 08.00-14.00 saatleri arasında yapılacak.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde ve Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde cumartesi günleri 18 yaş ve üzeri kişilerin aşılamaları ise 08.00-14.00 saatleri arasına alındı.