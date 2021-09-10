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Ülkeden ihraç edilecek

KKTC’de ikamet izinsiz bulunma suçundan tutuklanan Syed Shah bugün mahkemeye çıkarıldı.

10 Eylül 2021 Cuma 20:09
Ülkeden ihraç edilecek

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’de ikamet izinsiz bulunma suçundan tutuklanan Syed Shah bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Levent Ekren zanlının Girne Merkez Karakolu’na gelerek, pasaport kayıp başvurusunda bulunduğunu, muhacaret sisteminde yapılan incelemede 31 Eylül 2016 tarihinden beri ülkede kaçak yaşadığının belirlendiğini söyledi. Polis, tespit üzerine zanlının gözaltına alındığını, hakkında ihraç ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, yapılan araştırmada zanlının KKTC’de herhangi bir çalışma izninin bulunmadığını belirlediklerini açıkladı. İhraç işlemlerinin sürdüğünü kaydeden polis, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Syed Shah
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