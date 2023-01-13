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Ülkeden Çıkış Yapmak İsterken Yakalandı

13 Ocak 2023 Cuma 14:07
Ülkeden Çıkış Yapmak İsterken Yakalandı

 Sahtekarlıkla Para Temini suçuyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Erkut Hafız mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis mmemuru İsmail Çarık, olguları aktardı. Polis, zanlı Erkut Hafız’ın Sahtekarlıkla Para Temini suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı Erkut Hafız’ın 29.09.2022 tarihinde Haspolat’ta HSG isimli kendisine ait şirkete ait forklifti fatura hem Üzeyir Altuntaş’a 92 bin 800 TL’ye sattığını, hem de Osman Arı’ya ise 25 bin stg karşılığında sattığını anlattı. Polis, zanlı Erkut Hafız’ın aleyhinde 10.01.2023 tarihinde derdest emri temin edilip, polis tarafından telefonla karakola çağrıldığını belirtti. Polis, zanlının Ledra Palas Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının, konu forklifti Osman Arı’ya 25 bin stg karşılığında satıp, 17 bin sterlin aldığını beyan ettiğini belirtti. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 150 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber) 

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