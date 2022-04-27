banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
"Ülkedeki 221 bin aracın yarısının seyrüseferi yok"
"Ülkedeki 221 bin aracın yarısının...
Arıklı: Protokollere değil, yapılacaklara odaklanın
Arıklı: Protokollere değil, yapılacaklara odaklanın
Açıklayın, siz de kurtulun biz de…
Açıklayın, siz de kurtulun biz...
İki yıl aradan sonra 1 Mayıs etkinlikle kutlanacak
İki yıl aradan sonra 1...
Hükümet programı üzerindeki görüşmeler yarın
Hükümet programı üzerindeki görüşmeler yarın
banner405

"Ülkedeki 221 bin aracın yarısının seyrüseferi yok"

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT’deVyayınlanan ‘18. Saat' programına konuk olarak, seyrüseferler ve karayollarının durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

27 Nisan 2022 Çarşamba 11:58
"Ülkedeki 221 bin aracın yarısının seyrüseferi yok"

Arıklı, ülkede 221 bin tane araç olduğunu, ancak bunların 110 bin civarındaki bir kısmının seyrüsefer çıkardığını ifade ederek, 100 bin civarında aracın seyrüsefersiz bir şekilde yollarda olduğuna işaret etti.

banner341
Arıklı, “Vatandaşlar 8-10 yıldır çeşitli sebeplerle seyrüsefer çıkartamamış. Şimdi bizim yapmamız gereken hem bu araçları kayıt altına almak, hem de bir kolaylık sağlayarak ruhsatları yenilemelerini sağlamak. Ve ekonomiye çok ciddi gelir getirecek olan bu kaynağı biran evvel Maliye’ye sağlamak” diye konuştu.

Yol ihaleleriyle ilgili olarak da konuşan Arıklı, Dipkarpaz yolu ile ilgili çalışmanın da çok kısa sürede başlayacağını söyleyerek, taşocağı izni sorununun çözülmesi ile birlikte çok kısa bir sürede,Dipkarpaz yolunun kiliseye kadar olan kısmının tamiratına başlanacağını açıkladı.

Arıklı, Girne-Alsancak yolunun tamamlanması için Maliye bütçesinde şuan kaynak olmadığını ancak, İnşaat Encümeni'nde bulunan yaklaşık 20 Milyon TL’lik kaynağın kullanılacağını da sözlerine ekledi.BRT

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: Protokollere değil, yapılacaklara odaklanın
Arıklı: Protokollere değil, yapılacaklara odaklanın
Açıklayın, siz de kurtulun biz de…
Açıklayın, siz de kurtulun biz de…
Hükümet programı üzerindeki görüşmeler yarın
Hükümet programı üzerindeki görüşmeler yarın
Döviz kurları
Döviz kurları
İki yıl aradan sonra 1 Mayıs etkinlikle kutlanacak
İki yıl aradan sonra 1 Mayıs etkinlikle kutlanacak
Mart ayı elektrik faturası ve alkollü içecek fonundaki indirim Resmi Gazete’de
Mart ayı elektrik faturası ve alkollü içecek fonundaki indirim Resmi Gazete’de
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Basın-Sen’den Reşat’ın istifasıyla ilgili açıklama
Basın-Sen’den Reşat’ın istifasıyla ilgili açıklama
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’den Ermeni açıklaması
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’den Ermeni açıklaması
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim