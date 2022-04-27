"Ülkedeki 221 bin aracın yarısının seyrüseferi yok"

Arıklı, ülkede 221 bin tane araç olduğunu, ancak bunların 110 bin civarındaki bir kısmının seyrüsefer çıkardığını ifade ederek, 100 bin civarında aracın seyrüsefersiz bir şekilde yollarda olduğuna işaret etti.
Yol ihaleleriyle ilgili olarak da konuşan Arıklı, Dipkarpaz yolu ile ilgili çalışmanın da çok kısa sürede başlayacağını söyleyerek, taşocağı izni sorununun çözülmesi ile birlikte çok kısa bir sürede,Dipkarpaz yolunun kiliseye kadar olan kısmının tamiratına başlanacağını açıkladı.
Arıklı, Girne-Alsancak yolunun tamamlanması için Maliye bütçesinde şuan kaynak olmadığını ancak, İnşaat Encümeni'nde bulunan yaklaşık 20 Milyon TL’lik kaynağın kullanılacağını da sözlerine ekledi.BRT