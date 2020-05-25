Ülkede son 24 saatte 18 yangın meydana geldi

Sönmemiş sigara izmariti, elektrik tellerinin bir birlerine çarpması ile oluşan kıvılcımların yere düşmesi, kırık cam parçalarının mercek görevi görmesi ve kasıtlı veya yeterli önlem alınmaksızın izinsiz ateş yakılması gibi nedenlerle ülkenin dört bir yanında çıkan yangınların neden olduğu zararla ilgili tespit çalışmaları ile soruşturmalar sürüyor.

GAZİKÖY’DE 100 SANO,1400 KALEM RULO BALYA YANDI

Polis Basın Subaylığından TAK'a yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.30 raddelerinde Gaziköy'ün girişinde, yol kenarına faili meçhul kişiler tarafından atılan sönmemiş sigara izmariti sonucu çıkan yangında KKTC’ye ait 5 dönüm arazi içerisindeki kuru otlar ve Gaziköy’de sakin Yavuz Ceyda’ya (E-58) ait geçen yıldan stok edilen yaklaşık 100 adet sano rulo, bin 400 adet kalem rulo bala, inek gübresi ve 5 dönüm anız yandı.

Yangın, 28. Tümen Komutanlığı itfaiyesi, Ercan Havalimanında bulunan Sivil Havacılık Dairesi itfaiye ekipleri ve Lefkoşa itfaiye şubesi tarafından söndürüldü.

PAŞAKÖY

Paşaköy çöplügünde dün 14.30 sıralarında çıkan yangının çöplük dışına sıçraması sonucu; Yiğitler’de sakin Serdar Oy’a ait 20 dönüm biçilmemiş buğday, Cem Güçlühan’a ait 8 dönüm anız ve 5 rulo kalem bala, Mustafa Emir’e ait 20 dönüm anız, Erdemli’de sakin Şerife Birşen’e ait 30 dönüm biçilmemiş buğday, Akdoğan’da sakin Ali Kuyucu'ya ait 60 dönüm anız ve KKTC’ye ait 250 dönüm kuru ot yandı.

Yangın Lefkoşa itfaiye şubesi, Geçitkale İtfaiye Şubesi, İskele itfaiye Şubesi ve köy halkının tıraktörleri ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

ALAYKÖY

Alayköy'de dün saat 19.00 sıralarında askeri bir bölgede muhtemelen kırık cam parçalarının mercek görevi görmesinden dolayı yagın çıktı. Yangın sonucunda yaklaşık 4 dönüm kuru ot yandı. Yangın Lefkoşa Polis müdürlüğü itfaiye şubesi ve askerler tarafından söndürüldü.

HAMİTKÖY

Hamitköy’de bugün sabaha karşı Cemsa Apartmanlarının arkasında bulunan 4 dönüm anız ve henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen 20 adet kare balya muhtemelen elektrik tellerinin kısa devre yapması sonucu yandı. Yangın Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Şubesi tarafından söndürüldü.

YENİCEKÖY’DE BİÇİLEN ÜRÜNLER ATEŞE VERİLDİ

Yeniceköy’de sakin Sözün Haksız’a ait bir dönümlük biçilmiş arazi içerisinde bulunan 4 adet rulo kalem balası dün faili meçhul şahıs veya şahıslar tarafından yakıldı. Yangın Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri ve köy sakinlerinin traktörleri ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

GİRNE’DE YETERLİ ÖNLEMLERİ ALMAKSIZIN VE İZİNSİZ ATEŞ YAKAN KİŞİYE YASAL İŞLEM

Girne’de sakin Y.A.’ya ait taş duvarlarla çevrili boş arazi içerisindeki yaklaşık yarım dömüm büyüklüğündeki kuru otlar, adı edilen tarafından yeterli önlemleri almaksızın ve izinsiz olarak yakıldı. Yangın GPM İtfaiye Şubesi ve Alevkayası Orman Dairesi ekiplerince söndürüldü. Y.A. hakkında yasal işlem yapıldı.

BEYARMUDU

Beyarmudu’nda dün sabah belediye çöplüğünde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Yangın Geçitkale İtfaiye Şubesi, belediye çalışanları ve bölge halkı tarafından söndürüldü.

Yangın esnasında belediye çöplüğünden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle Akdoğan’da sakin Selçuk Kibrit’e ait 12 dönüm biçilmemiş arpa ile Beyarmudu’nda sakin Neşet Haydaroğulları’na ait 10 dönüm biçilmiş buğday, 6 adet büyük rulo balası (buğday) ve 100 metre uzunluğunda 75 inçlik su borusu tamamen yandı.

DÜZCE

Düzce’de dün askeri bölge içerisinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Şubesi, İncirli köy halkı ve askeri personel tarafından söndürüldü. Yangın neticesinde askeri birlik içerisinde bulunan kuru otlar ile askeri birliğin hemen yanında bulunan Çayönü’nde sakin Hasan Yahya'ya ait 30 dönüm biçilmemiş buğday, 200 metre 75 inçlik su borusu, 45 at güçünde jenaratör ve 20 adet rulo sano balya yandı.

SERDARLI

Serdarlı'da dün sabah yeni mahalle olarak adlandırılan bölgede, aşırı rüzgar sonucu KIBTEK’ e ait direkler üzerindeki elektrik tellerinin bir birlerine çarpması sonucu bir yangın meydana geldi.



Yangın Gazimağusa İtfaiye Şubesi tarafından söndürüldü. Yangın neticesinde KKTC'ye ait 10 dönüm kuru ot yandı.Gönendere-Serdarlı arasında aynı saatlerde, muhtemelen yola atılan sönmemiş sigara izmaritinden dolayı bir yangın meydana geldi. Yangın Geçitkale İtfaiye Şubesi tarafından söndürüldü. Yangın neticesinde KKTC'ye ait alan içerisindeki kuru otlar yandı.Gazimağusa'da dün akşam üzeri “Kaplan Market” isimli iş yerinin yanında muhtemelen yola atılan sönmemiş sigara izmaritinden dolayı bir yangın meydana geldi.Yangın Gazimağusa İtfaiye Şubesi tarafından söndürüldü. Yangın neticesinde 2 dönüm arazi içerisindeki kuru otlar, Ali Demirel’e ait 3 adet zeytin, 2 adet incir ve 20 adet turunç ağacı yandı.Gazimağusa Çanakkale bölgesinde, aşırı rüzgar sonucu KIBTEK’e ait direkler üzerindeki elektrik tellerinin bir birlerine çarpması ile oluşan kıvılcımların yere düşmesi sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın Gazimağusa İtfaiye Şubesi tarafından söndürüldü. Yangın neticesinde 2 dönüm arazi içerisindeki kuru otlar ile anız yandı.Gazimağusa'da, “Aypar Market” isimli iş yerinin karşısındaki boş alan içerisinde muhtemelen atılan sönmemiş sigara izmaritinden dolayı bir yangın meydana geldi. Yangın Gazimağusa İtfaiye Şubesi tarafından söndürüldü. Yangın neticesinde KKTC’ye ait yarım dönüm arazi içerisindeki kuru otlar yandı.Geçitkale Havaalanı bölgesinde dün gece çevre tellerinin gerisinde bulunan alan içerisinde aşırı rüzgar sonucu KIBTEK’e ait direkler üzerindeki elektrik tellerinin bir birlerine çarpması ile oluşan kıvılcımların yere düşmesi sonucu yangın meydana geldi.Yangın Geçitkale İtfaiye Şubesi tarafından söndürüldü. Yangın neticesinde Çamlıca’da sakin Hasan Karas’a ait yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş ekili buğday yandı.Nergisli’de dün Asıl Dedezade'nin ikametgahının avlusu içerisinde Elektrik Kurumuna ait elektrik tellerinin aşırı rüzgar neticesinde bir birine temas etmesi ile çıkan kıvılcım sonucu yangın çıktı. Yangın Geçitkale İtfaiye Şubesince söndürüldü.Dipkarpaz’da dün 19.00 sıralarında muhtemelen yola atılan sönmemiş sigara izmariti sonucu yangın çıktı. Yangında, Dipkarpaz sakini Şükrü Sönmez’e ait 3 dönüm buğday tarlası yandı. Yangın Yeşilköy İtfaiyesi ve bölge halkının yardımı ile söndürüldü.Kaleburnu’nda dün gece Uskudelli Tepesinde, KIB-TEK’e ait elektirik tellerinin birbirine çarpması ile çıkan kıvılcımların kuru otların tutuşturması neticesinde yangın meydana geldi.Yangın Yeşilköy İtfaiye ekibi ile Yenierenköy Belediyesi, Orman Dairesi ve çevre halkı tarafından saat 22.50’de kontrol altına alındı ve saat 00.40’da tamamen söndürüldü. Yangın neticesinde KKTC’ye ait 50 dönüm arazi içerisinde bulunan maki bitki örtüsü yandı.Ağıllar köyünde ise sabaha karşı Kıb-Tek’e ait elektrik tellerinin bir birine temas edip kıvılcım atması sonucu Orbay Akkaplan’a ait 8 dönüm biçilmemiş arpa ve yaklaşık 100 adet kare vigo balası yandı. Yangın saat 03.30’da, İskele İtfaiyesi, Orman Dairesi, İskele Belediyesine ait su tankerleri ve köy halkının yardımı ile kontrol altına alındı.Yangınlarda meydana gelen hasarların tespit çalışmaları ile soruşturmalar devam ediyor.