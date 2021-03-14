Ülkede son 24 saatte 15'i yerel 25 yeni vaka belirlendi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan toplam 4 bin 198 test sonucunda 15'i yerel 25 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 18, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 2.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan toplam 4 bin 198 test sonucunda 15'i yerel 25 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan toplam 4 bin 198 test sonucunda 15'i yerel 25 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 18, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 2.