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Ülkede son 24 saatte 15'i yerel 25 yeni vaka belirlendi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan toplam 4 bin 198 test sonucunda 15'i yerel 25 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

14 Mart 2021 Pazar 19:00
Ülkede son 24 saatte 15'i yerel 25 yeni vaka belirlendi
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan toplam 4 bin 198 test sonucunda 15'i yerel 25 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

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Vakaların 11'i Lefkoşa, 3'ü Girne, 1'i Güzelyurt bölgesinden. 5 kişinin hava yoluyla ülkeye geldiği, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslılar olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi. Lefkoşa Değirmenlik'te 1, Dilekkaya'da 3, Yenikent'te 3, Sulariçi'nde 3 ve Kumsal'da 1; Girne Merkez'de 3; Güzelyurt Bostancı'da 1 vaka belirlendi.

İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 18, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 2.

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Son Güncelleme: 14.03.2021 20:02
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