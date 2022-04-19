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Ülkede huzur ve güven kalmadı sonunda bunu da gördük!!

19 Nisan 2022 Salı 21:27
Ülkede huzur ve güven kalmadı sonunda bunu da gördük!!

ÜLKEDE HUZUR VE GÜVEN KALMADI SONUNDA BUNU DA GÖRDÜK!!

Ergün YAHAT

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Ülkemizde her geçen gün artan kiriminal olaylara her geçen gün bir yenisi eklenirken adeta ne huzur nede güven kaldı.

Son hırsızlık olayı ise pes dedirtti. Yeniboğazici köyü sakinlerinden İbrahim Dede Lefkoşa'daki iş yerine gitmek için Mutluyaka yol kavşağına arabasını park edip otobüs ile işe gidip dönen Dede iş dönüşü arabasına binmek isterken sol arka tekerleğinin çalınmış olduğu görünce hayretler içerisinde kaldı.

Olayın polise aktarılmasının ardından polis hırsız veya hırsızları bulmak için çalışma başlattı.

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