Ülkede hırsızlık olayları

Müşterilerden tahsil ettiği parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kaplıca'da faaliyet gösteren Metal And Wood isimli iş yerinde çalışan A.B.’nin (E-39) 2021-2022 yılları arasında, iş yeri adına yapmış olduğu işlere karşılık müşterilerden tahsil ettiği toplam 156 bin 104 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edildi ve tutuklandı.

Ozanköy’de faaliyet gösteren Erdener Markete ise, 24 Nisan ve 6 Mayıs tarihlerinde müşteri olarak giden A.H.’nin (K-51) toplam değerleri 151 TL olan muhtelif yiyecek ve kişisel bakım ürününü çaldığı tespit edildi, A.H. de tutuklandı.

Öte yandan, 5 Mayıs’ta saat 23.30 sıralarında, Dipkarpaz’da bir inşaat alanından yaklaşık 3 ton inşaat demirinin çalınması üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen A.G.(E-38) tutuklandı.