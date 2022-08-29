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Ülkede Geçen Hafta Meydana Gelen 54 Trafik Kazasında 16 Kişi Yaralandı

29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:00
Ülkede Geçen Hafta Meydana Gelen 54 Trafik Kazasında 16 Kişi Yaralandı

633 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı

Ülke genelinde geçen hafta meydana gelen toplam 54 trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Trafik kontrollerinde ise 633 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, sürücüler en fazla süratten rapor edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kazaların, 15’i yaralanmayla,  39’u hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 16 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebeplerinin; 18’i süratli araç kullanmak, 11’i dikkatsiz sürüş yapmak, 8’i kavşakta durmamak, 7’si yakın takip ve 10’u diğer etkenler olarak sıralandı.

Toplam hasar miktarının 1,724,600 TL olduğu kazaların 20'si Lefkoşa'da, 13'i Girne'de, 9'u Gazimağusa'da, 8'i İskele'de, 4'ü Güzelyurt'ta meydana geldi.

-Sürücüler en fazla süratten rapor edildi

Aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sonucu toplam 9 bin 493 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 633 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Sürücülerin en fazla süratten rapor edildiği suçların dağılımı şu şekilde:

“Sürat (137) , tehlikeli sürüş (3), dikkatsiz sürüş (19), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (89), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (19), alkollü araç kullanmak (19), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (70), emniyet kemersiz araç kullanmak (59), trafik levha ve işaretlerine uymamak (41), trafik ışıklarına uymamak (5), muayenesiz araç kullanmak (29), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (47), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (7), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (3), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (2) ve diğer trafik suçları (84).

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Son Güncelleme: 30.08.2022 19:10
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