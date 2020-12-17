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Ülkede 4 yıldır kaçak yaşıyordu

17 Aralık 2020 Perşembe 17:04
Ülkede 4 yıldır kaçak yaşıyordu
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Gazimağusa‘da meydana gelen telefonda taciz meselesi ile ilgili olarak 16.12.20 tarihinde ifadesi alınmak üzere polise celp edilen Basır Adamo‘nun yapılan muhaceret kontrolünde 08.03.2016 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlenmesi üzerine tutuklandı.

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Zanlı bugün 17.12.20 tarihinde izinsiz ikamet suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren BPM Meltem Uçar, tahkikatı yapılan bir mesele ile ilgili 16.12.20 tarihinde saat 09.00 raddelerinde zanlının Gazimağusa polis müdürlüğü adli şubeye celp edildiğini söyledi. Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 08.03.2016 tarihinde itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edilmesi üzerine tutuklandığına dikkat çeken PM Uçar, zanlının ihraç edilmesi ile ilgili yazışmaların başlatıldığına değindikten sonra zanlı aleyhine bir gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler her geçen gün bu gibi suçların artış göstermekte olduğuna dikkat çektikten sonra zanlının bir gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Son Güncelleme: 17.12.2020 18:14
Anahtar Kelimeler:
Basır Adamo
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