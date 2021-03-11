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Ülkede 210 hasta düzenli olarak hemodiyalize giriyor

Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Servisi Dünya Böbrek Günü nedeniyle açıklama yaptı.

11 Mart 2021 Perşembe 09:00
Ülkede 210 hasta düzenli olarak hemodiyalize giriyor
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Servisi, ülkede 210 hastanın düzenli olarak hemodiyalize girdiğini, 30 hastanın karın (periton) diyalizi yaptığını bildirerek, organ bağışının önemine dikkat çekti.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkede de böbrek hastalıklarının giderek yaygınlaştığı belirtilen açıklamada, “Böbrek hastaları tanı ve tedavi sürecinde birçok zorlukla karşılaşmakta, diyet ve yaşam tarzları ile ilgili kısıtlamalar, ilaç tedavileri gerekebilmekte ve hayat kaliteleri etkilenebilmektedir” denildi.
Özellikle ileri dönem böbrek hastalarının sosyal yaşamlarında kronik yorgunluk, ağrı, depresyon, uyku ve mide problemleri gibi sorunlar yaşadığı ifade edilen açıklamada, hastaların, tedavi süreci boyunca işlerine, eğitimlerine devam etmeye, aile içi sorumluluklarını yerine getirmeye ve sosyal hayatlarını sürdürmeye çalıştığı kaydedildi.
“Böbrek hastalıklarının tedavisindeki amacımız mevcut fonksiyonların korunarak mümkünse kaybın tekrar kazandırılması, hastaların tekrardan normal hayatlarına dönebilmelerini ve yaşam içerisindeki rollerini devam ettirmelerini sağlamaktır” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:
“Hastalıkların yönetim ve tedavisine hastaların aktif katılımının sağlanması, tedaviye uyumun artmasını sağlayacak ve bu zorlayıcı süreçlerin daha kolay atlatılmasına olanak sağlayacaktır. Hastaların motive edilerek tedavi sürecine aktif katılımlarının sağlanması hastalıklarının etkili bir şekilde yönetildiğini hissetmelerine, tedaviye daha iyi uyum göstermelerine bunun sonucu olarak da klinik sonuçların iyileşmesine neden olacaktır.”
2021 yılında Dünya Böbrek Günü mottosunun “Böbrek Hastalığıyla İyi Yaşam” olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, hastaların tedavi sürecine ve sosyal yaşama katılımının devamı konusunda bir farkındalık oluşturmak hedeflendiği bildirildi.

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Böbrek hastalıklarının önlenmesi ve ilerlemesinin yanı sıra, böbrek hastalığı olan kişilerin ve onların bakıcılarının, özellikle pandemi gibi diğer zorlu bir dönemde, ortak çabalarla desteklenmelerinin çok önemli olduğu vurgulanan açıklamada, “Hastalar ve onların bakıcılarını da kapsayan daha etkili entegre ve bütünsel bir sağlık sistemiyle onlara daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak zorundayız” ifadelerine yer verildi.
“Mevcut sağlık sistemini geliştirmek için tüm paydaşlar olarak çalışmalı, araştırma, uygulama ve politikada hasta odaklı ilerlemeliyiz” denilen açıklamada, hastaların katılımcı olduğu ve iletişimin güçlendirildiği bir bakım planının hastalara kronik böbrek hastalığı ile iyi yaşayabileceklerine dair güven ve umut vereceği belirtildi.
Son dönem böbrek yetmezliği olan hastaların, diyaliz veya böbrek nakli ile hayatlarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, ülkede 210 hastanın düzenli olarak hemodiyalize girdiği 30 hastanın karın (periton) diyalizi yaptığı ifade edildi.
“Kadavradan yapılan organ bağışları ile bu hastalar diğer kişiler ile eşit şartlarda yaşama olanağına sahip olabilmektedirler” vurgusu yapılan açıklamada, toplumsal olarak bu konudaki duyarlılığın bu süreçte böbrek hastalarına yalnız olmadıklarını hissettirdiğinin altı çizildi.

 

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Son Güncelleme: 11.03.2021 11:04
Anahtar Kelimeler:
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nefroloji Diyaliz Ve Transplantasyon ServisiDünya Böbrek Günü
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