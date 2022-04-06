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Ülke sıcak ve tozlu havanın etkisinde

Meteoroloji Dairesi’nin 7 – 13 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülke sıcak ve tozlu havanın etkisinde...

06 Nisan 2022 Çarşamba 14:30
Ülke sıcak ve tozlu havanın etkisinde

Ülke sıcak ve tozlu havanın etkisinde...

Meteoroloji Dairesi’nin 7 – 13 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle periyodun ilk günleri ılık ve nispeten nemli, diğer günlerde üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak, hava genellikle parçalı bulutlu olacak.

SICAKLIKTA 4 DERECELİK DÜŞÜŞ

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En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 28 – 31, diğer günlerde ise 24 - 27 dolaylarında seyredecek.

CUMA GÜNÜ KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerinden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, cuma günü yer yer fırtına şeklinde esecek.

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