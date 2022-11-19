Ülke iklimine uygun, yüksek verimli arpa çeşitleri ülke tarımına kazandırılacak

TC Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Merkezi Araştırmalar Müdürlüğü’den Dr. İsmail Sayım ve Dr.Sinan Aydoğan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına Bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca ile birlikte Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'u ziyaret etti.

Ziyarette, "KKTC Koşullarına Uygun Arpa Genotiplerinin Geliştirilmesi, Yetiştiriciliği ve Kademeli Tohumluk Üretimi Sisteminin Oluşturulması" projesi ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün Türkmenköy ve Güzelyurt istasyonlarına kurdukları denemeler ile ilgili bakan Oğuz’u bilgilendirdiler.

Tohumluk Üretimi Sisteminin Oluşturulması Projesi kapsamında Beşparmak ve Reşatbey çeşitlerini geliştiren uzmanlar, yakın gelecekte ülkemiz adına yeni ümit vaat eden, ülke iklimine uygun, yüksek verimli arpa çeşitlerinin de ülke tarımına kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Uzmanlar ayrıca, tohumluk üretim kapasitesinin artırılması ve münavebeli ekim sisteminin ülkede yaygınlaştırılması konusunda Bakan Oğuz’a fikir alışverişinde bulunuldu.