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Ülke hafta boyunca sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak

05 Ağustos 2022 Cuma 14:15
Ülke hafta boyunca sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak

Ülke hafta boyunca sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak, sabah saatleri yer yer sisli olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 6 - 12 Ağustos tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu, bazı günler sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 36 – 39 ºC, sahillerde 31 – 34 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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Son Güncelleme: 05.08.2022 15:38
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