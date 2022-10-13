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Ülke genelinde uyuşturucu operasyonu yapıldı

Narkotik ülke genelinde operasyon yaptı

13 Ekim 2022 Perşembe 14:40
Ülke genelinde uyuşturucu operasyonu yapıldı

1- 12.10.2022 tarihinde, Ercan Hava Limanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu (Zula Operasyonu),  Ö.E.(E-47)’nin tasarrufunda yaklaşık 100 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2- 12.10.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, H.A.G.(E-23)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 4,050 Euro, 17,200 TL ve 40 Stg nakit para bulunarak emare alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3- 12.10.2022 tarihinde, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından U.Ç.(E-23)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.

Mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.A.Ş.(E-27)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramda ise, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar ile mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan G.Y.(E-20) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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