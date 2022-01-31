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Ülke genelinde son bir haftada toplam 6 yangın…

Ülkede son bir haftada meydana gelen altı yangın olayı,  yaklaşık 9 bin 550 TL maddi zarara neden oldu.

31 Ocak 2022 Pazartesi 16:15
Ülke genelinde son bir haftada toplam 6 yangın…

Polisin 24-30 Ocak tarihleri arasındaki süreyi  kapsayan itfaiye raporuna göre, 6 yangının yanında 12 de hususi servis olayı meydana geldi.

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Yangınların muhtemel sebepleri ve hususi servis olayları  şöyle açıklandı:

“24-30 Ocak 2022 tarihler arasında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, Tüp gazın gaz saatinden sızan gazın ocaktan alevlenip parlaması, Tüp gazın gaz hortumun ocaktan gelen aşırı ısıdan dolayı eriyip gaz kaçırması ve alevlenmesi, trafik kazası sonucu sızan benzinin alevlenmesi, Seyir halindeki aracın elektrik aksamlarının kısa devre yapması, temizlenmemiş şömine bacasında biriken tortuların çıkan yoğun ısıdan alev alması, sönmemiş kömürlerin yığın halde bulunan çöp yığınının üzerine dökülmesi olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise Trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahıs kurtarılması, kaygan yolda 3 metre yükseklikte kaza yapma konumuna gelen araçta mahsur kalan şahısların kurtarılması, kuyuya ve havuza düşen köpeklerin ve bodrum katında mahsur kalan köpeğin kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahısın kurtarılması, çatıda mahsur kalan kedinin kurtarılması, trafik kazası sonucu yol içerisine dökülen benzinin temizlenmesi, yola devrilen ağaçların kesilerek kaldırılıp yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.”

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Son Güncelleme: 31.01.2022 17:03
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