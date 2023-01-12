Ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintisi…

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bugün ülke genelinde 18:00 ile 21:00 saatleri arasında dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, Teknecik Elektrik Santrali'nde meydana gelen jeneratör arızası nedeni ile 18:00 ile 22:00 saatleri arasında ülke genelinde 1.5'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, “Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Halkın mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz” ifadelerine yer verildi.