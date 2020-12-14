Ülke genelinde dolu yağışı etkili oldu

Birçok bölgede dolu yağışı meydana geldi.

Girne’de ve Lefkoşa'da sabah saatlerinde, sağanak yağış, dolu,şiddetli rüzgar ve dolu yağışı etkili oldu.Şiddetli rüzgar gök gürültüsü eşliğinde etkili olan sağanak yağış, Girne bölgesinde , kısa sürede yollarda su birikintileri oluşmasına neden oldu. Olumsuz hava koşulları ve kapkara buutlar nedeniyle, Girne ve Lefkoşa sabah saatlerinde akşam karanlığa büründü…

Sağnak yağmur ve dolu yağışı nedeniyle , herhangi bir su baskını ve ciddi zarar ziyan meydana gelmedi. Girne Güzelyurt , Girne Değirmenlik ve Girne –Lefkoşa anayollarında , ciddi su birikintileri meydana gelirken, şiddetli yağış sırasında görüş mesafesi ciddi şekilde düştü.

Girne şehir içindeki yol ve caddelerde, Stadyum kavşağı Girne Amerikan Üniversitesi kavşağı, Karakum Lemar gibi dağdan gelen yağmur sularının sorun yarattığı noktalarda su birikintileri oluştu.

Yollarda biriken sular, zaman zaman trafiğin aksamasına neden oldu.