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Ülke genelinde dolu yağışı etkili oldu

Ülke genelinde kötü hava koşulları sabah saatlerinden itibaren etkili oluyor.

14 Aralık 2020 Pazartesi 11:28
Ülke genelinde dolu yağışı etkili oldu
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Birçok bölgede dolu yağışı meydana geldi.

Girne’de ve Lefkoşa'da sabah saatlerinde, sağanak yağış, dolu,şiddetli rüzgar ve dolu yağışı etkili oldu.Şiddetli rüzgar  gök gürültüsü  eşliğinde etkili olan sağanak yağış, Girne bölgesinde , kısa sürede yollarda su birikintileri oluşmasına neden oldu. Olumsuz hava koşulları ve kapkara buutlar nedeniyle,  Girne ve Lefkoşa sabah saatlerinde akşam karanlığa büründü… 

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Sağnak yağmur ve dolu yağışı nedeniyle , herhangi bir su baskını ve ciddi zarar ziyan meydana gelmedi. Girne Güzelyurt , Girne Değirmenlik ve Girne –Lefkoşa anayollarında , ciddi su birikintileri meydana gelirken,  şiddetli yağış sırasında görüş mesafesi  ciddi şekilde düştü.

Girne şehir içindeki yol ve caddelerde,  Stadyum kavşağı Girne Amerikan Üniversitesi  kavşağı, Karakum Lemar gibi dağdan gelen yağmur sularının  sorun yarattığı noktalarda su birikintileri oluştu.

Yollarda biriken sular, zaman zaman trafiğin aksamasına neden  oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Dolu Yağışı
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