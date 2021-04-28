Ülke fotoğraf sanatçıları çevirimiçi söyleşilerde buluşuyor

Ülke fotoğraf sanatçıları çevrimiçi düzenlenecek “sunum-söyleşileri”nde buluşuyor.
Dernek üyesi olmayan, sunum ve söyleşilere katılmak isteyenler derneklerin sosyal medya hesaplarını ve Kültür Dairesi mail duyuruları takip edebilir.
Ülkede faaliyet gösteren FODER (Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği), KIFSAD (Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği), FODOS (Fotoğraf Büyüsü Dostları Derneği), GİFDER (Girne Fotoğraf Derneği) ve DİFSAD (Diyafram Fotoğraf Sanatı Derneği) işbirliğinde online gerçekleşecek söyleşilerin ilki 5 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Ülke fotoğraf sanatçıları çevrimiçi düzenlenecek “sunum-söyleşileri”nde buluşuyor.
Dernek üyesi olmayan, sunum ve söyleşilere katılmak isteyenler derneklerin sosyal medya hesaplarını ve Kültür Dairesi mail duyuruları takip edebilir.