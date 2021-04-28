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Ülke fotoğraf sanatçıları çevirimiçi söyleşilerde buluşuyor

Ülkede faaliyet gösteren FODER (Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği), KIFSAD (Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği), FODOS (Fotoğraf Büyüsü Dostları Derneği), GİFDER  (Girne Fotoğraf Derneği) ve DİFSAD (Diyafram Fotoğraf Sanatı Derneği) işbirliğinde online gerçekleşecek söyleşilerin ilki 5 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

28 Nisan 2021 Çarşamba 14:45
Ülke fotoğraf sanatçıları çevirimiçi söyleşilerde buluşuyor
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Ülke fotoğraf sanatçıları çevrimiçi düzenlenecek “sunum-söyleşileri”nde buluşuyor.

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 İki haftada bir Çarşamba geceleri yapılacak etkinlikler sadece dernek üyelerine değil, fotoğraf sanatına ilgi gösteren herkese açık olacak.

Dernek üyesi olmayan, sunum ve söyleşilere katılmak isteyenler derneklerin sosyal medya hesaplarını ve Kültür Dairesi mail duyuruları takip edebilir.

 

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Son Güncelleme: 28.04.2021 15:43
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