banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İki devletli çözümü istemeyen var mı?
İki devletli çözümü istemeyen var...
Açılma kararı siyasi intihar olur
Açılma kararı siyasi intihar olur
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası yeniden mahkemelik olabilir!
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası yeniden mahkemelik...
Statükoya mahkûm muyuz?
Statükoya mahkûm muyuz?
banner376

Ulaştırma Bakanlığı’nda karayollarındaki bakım-onarım çalışmalarına ilişkin bilgilendirme

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Dairesi ve ilgili yerel yönetimler işbirliğinde, KKTC karayollarında bakım onarım seferberliği başlatıldığını bildirdi.

14 Şubat 2021 Pazar 18:45
Ulaştırma Bakanlığı’nda karayollarındaki bakım-onarım çalışmalarına ilişkin bilgilendirme
banner337
banner351

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Dairesi ve ilgili yerel yönetimler işbirliğinde, KKTC karayollarında bakım onarım seferberliği başlatıldığını bildirdi.

Özellikle kış mevsiminde yağışlar nedeniyle yollarda meydana gelen aşınma ve bozulmaların tamir edilmesi için belediyelerle işbirliğine gidilerek ülkenin çeşitli noktalarında bakım-onarım çalışmaları başlatıldığı kaydedildi.  

Bu çerçevede, geçtiğimiz ay başlatılan Güvercinlik-Çayönü yolunun bakım ve onarım çalışması ay sonuna kadar tamamlanacağı duyuruldu. Trafik güvenliği açısından güzergah üzerinde yol güvenliği açısından tehlike arz eden noktalar tamir edildiği bildirildi.

Güvercinlik-Çayönü yolunun bakım ve onarımının 2018 yılında projelendirildiği ve projenin uygulanmasına Bakan Ünal Üstel’in göreve gelmesi ile birlikte verdiği direktif sonrası başlandığı açıklandı.  Ünal Üstel,  bu yıl içerisinde iki köy arasındaki yolun yenileneceğini, kırsal kesimin daha güvenli yollara sahip olmasının kendisi için ayrı bir önem taşıdığını ve Güney Mesaryadaki yol bakım onarım çalışmalarının önümüzdeki iki yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

banner341
Buna ek olarak Lefkoşa-Girne Anayolunun Boğazköy kavşağı ile St. Hilarion kavşağı arasındaki kısımda meydana gelen çökmelerin, Karayolları Dairesi tarafından ihale edilen proje ile tamir edildiği de kaydedldi. Lefkoşa-Girne istikametindeki onarım çalışmaları geçtiğimiz hafta bitirilirken, Girne-Lefkoşa istikametindeki çalışmalarınsa önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.  

Ekiplerin, çökmelerin tamiratını tamamladıktan sonra Lefkoşa-Girne Anayolunun ivedi onarım gerektiren noktalarına da müdahale edeceği bildirldi. Yolun Boğazköy kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan bölümde devam eden orta refüj beton otokorkuluk çalışmalarının da sonuna  açıklandı.   

Diğer yandan Temmuz 2020’de başlayan Girne Batı Çevreyolu I. Etap yapım çalışmalarının da sonuna gelindiği vurgulandı. Trafiği bir nebze olsun rahatlatacak olan Girne Batı Çevreyolu I. Etabın ardından, Girne Batı Çevreyolunun tümüyle tamamlanması için bakanlık çalışmalarının hız kazanacağı duyuruldu.  Ayrıca Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde bulunan orta refüj ve kavşaklarda ot temizliği yapıldığı, yolun temizliği ile ilgili geçtiğimiz ayın ortasında yapılan toplantıda, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili belediyelerin, Bakan Üstel’in teklifi üzerine işbirliğine gitme kararı aldığı ifade edildi. Bu çerçevede Değirmenlik, Paşaköy, İnönü, Akdoğan, Geçitkale ve Gazimağusa belediyelerinin, Lefkoşa-Gazimağusa yolunun kendi belediye sınırları içerisinde kalan bölümlerinde orta refüj ve kavşak temizliği gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, “Bakan Ünal Üstel’in ulaşım altyapısının iyileştirilmesi yönünde koyduğu hedefler doğrultusunda, yolların bakım-onarım ve restorasyonu ile birlikte aydınlatma, tabela ve yol çizgi yenilenme çalışmaları devam edecek” denildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel ise, ülke yollarının ihmal edilmesinin, zor şartlar altında çalışan Karayolları Dairesine uzun süreden beridir gereken önemin verilmemesinden kaynaklandığını belirtti. Üstel, buna rağmen özveriyle çalışan Karayolları Dairesi personelinin, eldeki imkanların ötesinde performans sergilendiği ifade ederek, ülke yolları için bugüne kadar emek veren ve vermekte olan tüm personele teşekkür etti. Bakan Üstel, Karayolları Dairesini, geçmişte olduğu gibi karayollarında günün ihtiyaçlarına cevap veren bir kurum haline getirmek istediklerini, Dairenin ‘restorasyonu’ için bazı adımların halihazırda atılmış olduğunu kaydetti.

banner360
Son Güncelleme: 14.02.2021 19:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir işçiden örnek emsal teşkil edecek paylaşım
Bir işçiden örnek emsal teşkil edecek paylaşım
35 yaşındaki hasta böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti
35 yaşındaki hasta böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti
KKTC'de vaka sayısında düşüş
KKTC'de vaka sayısında düşüş
Hükümet geri adım attı!
Hükümet geri adım attı!
Girne’de aşı ve PCR testleri devam ediyor
Girne’de aşı ve PCR testleri devam ediyor
Özersay’dan, şehit olan 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı
Özersay’dan, şehit olan 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı
Sağlık Bakanı Ali Pilli’den başsağlığı mesajı
Sağlık Bakanı Ali Pilli’den başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanı Tatar Covid-19’dan hayatını kaybeden iki kişi için taziye yayımladı
Cumhurbaşkanı Tatar Covid-19’dan hayatını kaybeden iki kişi için taziye yayımladı
Maliye Bakanı Dursun Oğuz’dan Türkiye’ye taziye mesajı
Maliye Bakanı Dursun Oğuz’dan Türkiye’ye taziye mesajı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim