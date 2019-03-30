Ulaştırma Bakanlığı sürücüleri uyardı

BAKANLIK SÜRÜCÜLERİ DİKKATLİ OLMALARI İÇİN UYARDI



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, aşırı yağışlardan etkilenen ve bir süre trafiğe kapatılan yolların son durumu hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, yağışların devam edeceği, dolayısıyla sürücülerin dikkatli olması gerektiğini de belirtti.

Bakanlık açıklaması şöyle:

“Dün geceden itibaren yoğun yağışların sebep olduğu su taşkınları nedeniyle, Lefkoşa-Gazimağusa Yolu’nun Haspolat çemberi ile Değirmenlik-Girne (Girne dağ yolu) çemberi arasındaki bölüm (Gazimağusa istikameti) trafiğe kapatılmıştır.

Yolun trafiğe açılması için çalışmalar ekskavatörler ve iş makineleriyle devam etmektedir. Polis Genel Müdürlüğü, kısa bir süre önce Gazimağusa-Lefkoşa Yolu’nun Değirmenlik-Girne (Girne dağ yolu) Yolu çemberi ile Haspolat çemberi arasında olan bölümü tek gidiş, tek geliş olarak düzenlemiş, böylece Lefkoşa istikametinden Ercan Havalimanı’na gidecek olanların ulaşımı sağlanmıştır.

Bu arada aynı yolun Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölümü, çift gidiş çift geliş olarak trafiğe açıktır.

Hafta sonu boyunca devam etmesi beklenen yağışlar nedeniyle sürücülerin yavaş ve dikkatli sürmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.”