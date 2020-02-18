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Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Bağzıbağlı ULUSKON heyetiyle çalışma toplantısı gerçekleştirdi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy’u kabul ederek beraberindeki heyet ile çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Bağzıbağlı ULUSKON heyetiyle çalışma toplantısı gerçekleştirdi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy’u kabul ederek beraberindeki heyet ile çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

18 Şubat 2020 Salı 14:17
Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Bağzıbağlı ULUSKON heyetiyle çalışma toplantısı gerçekleştirdi
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TARAFLAR ARASINDA İLK İŞ BİRLİĞİ ALANI “TOPLU TAŞIMA” OLARAK BELİRLENDİ

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy’u kabul ederek beraberindeki heyet ile  çalışma toplantısı gerçekleştirdi. 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda yapılan toplantıda, karayolları, trafik güvenliği, toplu taşıma, limanlar, telekomünikasyon, bilişim, posta ve sivil havacılık konularında bakanlığın üzerinde çalışmakta olduğu ve geliştireceği projeler ele alındı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bağzıbağlı, bakanlığın sorumluluğu altında bulunan hayati konularda hazırlanan çok sayıda proje olduğunu ve bu önemli projeler için çok ciddi kaynak ihtiyacı bulunduğunu vurguladı. 

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Bağzıbağlı, bakanlık olarak hazırladıkları projelere ULUSKON aracılığı ile kaynak bulunması için belirtilen destekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

ATASOY

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ise birçok ülke ile iyi ilişkileri olduğunu ancak KKTC’nin uluslararası alanda kendileri için ayrı bir yeri olduğunu ifade etti.

Toplantıda, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile ULUSKON arasında en kısa zamanda bir mutabakat anlaşması imzalanması karara bağlandı. Bu kapsamda, ilk iş birliği alanı olarak “toplu taşıma” belirlendi.
 
Çalışma toplantısında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Plan Proje Müdürü Havva Kozok, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Limanlar Dairesi Müdürü Oran Soyel ve Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük de yer aldı. 

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Son Güncelleme: 18.02.2020 17:23
Anahtar Kelimeler:
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal BağzıbağlıNezaket Emine AtasoyKemal Bağzıbağlı
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