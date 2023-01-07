Ulaştırma Bakanı Arıklı’dan bütçe yorumu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT ekranlarında yayınlanan ve Pembe Paşaoğluları’nın hazırlayıp sunduğu ‘17. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Meclis Genel Kurulu’nda bugün onaylanan 2023 Mali Yılı Bütçesine işaret eden Bakan Arıklı, “Bütçenin açığına veya bize aktarılan kaynağın küçüklüğüne bakmadan mümkün oldukça icraat yapmamız gerekiyor. Keşke daha geniş bir bütçemiz olabilseydi…” diye konuştu.

“Hayaller Paris gerçekler Şırnak veya Dipkarpaz” ifadelerini kullanan Arıklı, “İstediğimiz bütçe olmadığına göre elimizdeki kaynağı rantabl bir şekilde kullanmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.

2023 bütçesinin geçmesinde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) ve bağımsız vekiller Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers’ın ciddi katkı koyduklarını aktaran Arıklı, “CTP ve iki bağımsız vekilden destek istedik. Biliyorduk ki hem nisap açısından hem de süre açısından ciddi sıkıntımız olacaktı. Sağ olsunlar her iki konuda da bize yardımcı oldular. Üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptılar” ifadelerini kullandı.

“ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ İCRAATLARIN GERİSİNDEYİZ”

Bakan Arıklı, hükümetten çekilme gibi bir düşüncelerinin olmadığını dile getirerek, 2022 yılında Türkiye ile imzalanan protokol ile hükümetin protokolüne dikkat çekti, “Öngördüğümüz icraatların oldukça gerisindeyiz” dedi.

“Bardağın dolu tarafından bakarsanız güzel şeyler yaptık ama yeterli değil” diyen Arıklı, hükümet ortakları olarak 2022 yılının genel bir değerlendirmesini yapmak durumunda olduklarını dile getirdi.

“BAŞBAKAN ÜSTEL ANKARA’YA GİTMEDEN 2022’Yİ DEĞERLENDİRMELİYİZ”

Arıklı, Başbakan Ünal Üstel’in Ankara ziyaretinden önce bu değerlendirme toplantısının yapılması gerektiğini de belirterek, “Bugün Sayın Başbakanın durumunun kötü olduğunu gördüm… Grip nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekiyor. Buna rağmen fedakârlık yaparak, Meclis’e geldi ve oyunu kullandı. 3-4 gün ayağa kalkabileceğini zannetmiyorum…” ifadelerini kullandı.