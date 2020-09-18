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Ulaş: "Türkiye ile iyi ilişkiler kurulmalı"

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Ulaş, Cumhurbaşkanlığı seçimi manifestosunu açıkladı. Ulaş, ülkede erken zamanda “başkanlık sistemine” geçilmesi, federasyon görüşmelerinin iki kesimlilik, dönüşümlü başkanlık, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi olmak şartıyla devam etmesi, federasyona yanaşmayan Rum tarafıının bu tutumunun BM üyelerine çok iyi anlatıldıktan sonra BM ve AB ile görüşerek olmuyorsa yeni çözüm yollarının denenmesi gerektiğini kaydetti.

18 Eylül 2020 Cuma 14:01
Ulaş: "Türkiye ile iyi ilişkiler kurulmalı"
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 Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Ulaş, Cumhurbaşkanlığı seçimi manifestosunu açıkladı.

Ulaş, ülkede erken zamanda “başkanlık sistemine” geçilmesi, federasyon görüşmelerinin iki kesimlilik, dönüşümlü başkanlık, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi olmak şartıyla devam etmesi, federasyona yanaşmayan Rum tarafıının bu tutumunun BM üyelerine çok iyi anlatıldıktan sonra BM ve AB ile görüşerek olmuyorsa yeni çözüm yollarının denenmesi gerektiğini kaydetti.

Ulaş, “İster çözüm olsun, isterse çözüm olmasın ve Türkiye’de hükümetin kim olduğuna bakılmaksızın Türkiye ile iyi ilişkiler kurulmalı” görüşünü de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Ulaş, seçim manifestosunda şunları kaydetti:

“Parlamenter sistem çökmüş, devletin hiçbir bakanlığı, daireleri ve kurumları çalışmaz hale gelmiştir. Çünkü bir makama seçilen herbir kişi o koltuğa oturur oturmaz, halka hizmet yerine ‘tekrar nasıl seçilirim’ hesaplarını ve çalışmasını yapmaya başlıyor.

Kısa sürede hem Cumhurbaşkanlığı hem de hükümet edecekler açısından bir değişiklik olmayacaktır. Çünkü seçilenler ortalama seçmenin özelliklerini aynen yansıtır. Başka deyişle, seçmen kendisi gibi olanları seçer. Seçmen değişmediği sürece de seçilenler yani siyadetçiler değişmez, bir anlaşma olsa da bu devam eder, çünkü federe devleti de siyasetçiler yönetecek.” 

Ulaş, sorunların farkına varan her partiden kişilerin seçime ve sisteme küstüğünü, “sandığa gitmeme” gibi bir düşüncesi olduğunu ifade ederek, önemli olanın farkındalığı fark eden insanları çoğaltmak olduğunu kaydetti.

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Sandığa gitmeyi düşünmeyenlere seslenen Ulaş, “Siz sandığa gitmezseniz ve siyasete küserseniz, işlerin, olayların farkında olan insanlar çoğalmaz ve küçük küçük atılan adımlar hiç büyümez” dedi.

Ulaş şöyle devam etti:

“Demokrasi ve seçim olan ülkelerde ancak ama ancak seçmenler sürekli değiştirerek daha iyisini seçerek bir yere gelmişlerdir, bunun istisnası yok, başka bir çözümü de yok. Bir ülkede iyi şeyler yapılıyorsa siyasetçiler yapıyor, kötü şeyler yapılıyorsa onu da siyasetçiler yapıyor. Bu nedenle ‘her toplum, halk hak ettiği şekilde yönetilir’ anlayışı doğrudur.

Sandığa gitmeyecek olanlar, aslında ‘ben böyle yönetilmekten memnunum’ demek istiyor.”

Devletin vatandaşlarının haklarını her alanda koruması gerektiğini ifade eden Ulaş, “Devlet, herkesin sağlığını korumak için, herkesin insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlamak için gerekli tedbirleri alır” dedi.

Ulaş, sosyal devletin yok edildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Her şeye çözüm değil ama bir başlangıç yapmak için başkanlık sistemine en erken bir zamanda geçilmeli, federasyon görüşmeleri, iki kesimlilik, dönüşümlü başkanlık, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi olmak şartıyla devam etmeli, federasyona yanaşmayan Rum tarafıının bu tutumu BM üyelerine çok iyi anlatıldıktan sonra BM ve AB ile görüşerek olmuyorsa yeni çözüm yolları denenmeli, ister çözüm olsun, isterse çözüm olmasın ve Türkiye’de hükümetin kim olduğuna bakılmaksızın, Türkiye ile iyi ilişkiler kurulmalı.”

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Son Güncelleme: 18.09.2020 14:09
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Seçimi
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