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UKÜSEM İş Sağlığı ve Güvenliği İç Denetçi Eğitim programı tamamlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UKÜSEM) tarafından düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği İç Denetçi Eğitimi programını başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi.

UKÜSEM İş Sağlığı ve Güvenliği İç Denetçi Eğitim programı tamamlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UKÜSEM) tarafından düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği İç Denetçi Eğitimi programını başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 18:51
UKÜSEM İş Sağlığı ve Güvenliği İç Denetçi Eğitim programı tamamlandı

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, Konferans Salonu’nda gerçekleşen törende UKÜSEM Müdürü Doç. Dr. Ahmet Adalıer ve İş Sağlığı ve Güvenliği İç Denetçi Eğitim Programı Koordinatörü Öğretim Görevlisi Halil Erdim açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve katılımcı şirketlerin müdürleri de hazır bulundu.

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UKÜSEM Müdürü Doç. Dr. Adalıer açılışta yaptığı konuşmasında, İş Sağlığı ve Güvenliği İç Denetçi Eğitim programı çerçevesinde toplumun önemli bir ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarını açıkladı.

Programın sektörel bazda yapılmış olduğunu aktaran Adalıer, “Eğitim programı 60 saat olarak belirlendi. Program kapsamında 48 saat teorik ve 12 saat ise uygulamalı kurs gerçekleştirildi” şeklinde konuştu. Doç. Dr. Adalıer, UKÜSEM tarafından verilen kurs sonunda sınav yapıldığını ve başarılı olanlara İş Sağlığı ve Güvenliği iç denetçi sertifikası verildiğini de kaydetti.  

UKÜSEM’in alanında uzman ve deneyimli bir akademik kadroya sahip olduğuna dikkat çeken Adalıer, Merkez olarak toplumun sürekli eğitim konusundaki ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini bildirdi. Doç. Dr. Ahmet Adalıer, “UKÜSEM olarak düzenlediğimiz sertifika programları ile bireylerin hızla değişen dünya koşullarında başarıya ulaşmalarına yardımcı oluyoruz” dedi.

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