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UKÜ’nün FOLKLOR/EDEBİYAT Dergisi 107. sayıya ulaştı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) uluslararası nitelikte ve Ulakbim/Tr-Dizin, Scopus gibi yerel ve evrensel pek çok indekste yer alan bilim ve kültür dergisi folklor/edebiyat’ın Ağustos 107. sayısı yayımlandı.

26 Ağustos 2021 Perşembe 13:44
UKÜ’nün FOLKLOR/EDEBİYAT Dergisi 107. sayıya ulaştı

Sayı hakkında bir açıklama yapan dergi editörü Prof. Dr. Metin Karadağ, bu sayıyla birlikte yeni bir aşamaya geçildiğini; ulusal araştırmacıların yanı sıra yurt dışından da oldukça önemli sayıda bilim insanının dergiye makale gönderdiklerini açıkladı.

Söz konusu Sayıda, 12 araştırma, 4 derleme ve 3 kitap eleştiri yazısı bulunduğunu dile getiren Karadağ, “Bu sayımızda bilim dünyamızın saygın isimlerinden Prof. Dr. Seval Şahin, Prof. Dr. Kubilay Aktulum, Prof. Dr. Meral Demiryürek ve Prof. Dr. Tülin Arseven’in makaleleri başta olmak üzere diğer ürünlerle de folklor/edebiyat alanlarına önemli katkılar sağladığımıza inanıyorum” dedi.

Prof. Dr. Karadağ, dergiye çok büyük bir ilgi bulunduğunu aktararak,  “Dergimize her geçen sayıyla birlikte gösterilen ilginin en somut yanlarından biri yoğun kıymetli makale koleksiyonumuzun bulunması; Tayland, Endonezya, Azerbaycan, Kosova, İran, Malezya ve diğer ülkelerden İngilizce bilimsel araştırmaların gönderilmesidir” ifadesini kullandı. 

Derginin göstermiş olduğu gelişme evresine koşut olarak planlanan Web of Science dizinlerine başvuruda bulunulduğunu da sözlerine ekleyen Karadağ, “Bu kurulumun yeni dergi yükleme portalının sürece alınmasını bekliyoruz. Bu aşamanın sağlanmasıyla salt üniversitemiz değil, ülkemiz adına çok önemli bir gelişimi sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.

Prof. Dr. Karadağ açıklamasında derginin bir sonraki sayısının Kasım ayında yayımlanacağını bilgisini de paylaştı.

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