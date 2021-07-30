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UKÜ’nün ev sahipliğinde düzenlenen dört ayrı uluslararası konferans başladı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın tarafından düzenlenen 4 ayrı uluslararası konferans UKÜ’nün ev sahipliğinde başladı.

30 Temmuz 2021 Cuma 13:45
UKÜ’nün ev sahipliğinde düzenlenen dört ayrı uluslararası konferans başladı

Etkinliğin açılış töreninde YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri birer konuşma gerçekleştirdiler.

Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas açılışta yaptığı konuşmada, yükseköğretimin geleceği, yükseköğretimde kalite ve akreditasyon konusunda açıklamalarda bulundu. YÖKAK olarak amaçlarının Dünya ile uyumlu, ülke koşullarını dikkate alan, esnek ve dinamik bir kalite kurulu istediklerini dile getiren Elmas, Kurul’un yükseköğretim kurumlarına ve programlarına yönelik denetlemeler gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

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Başkanı Prof. Dr. Avcı ise konuşmasında YÖDAK olarak yükseköğretim kurumlarına yönelik gerçekleştirdikleri denetleme, akreditasyon, koordinasyon ve planlama çalışmaları hakkında bilgi vererek, şu anda Kuzey Kıbrıs’ta aktif olarak 21 üniversite bulunduğunu ifade etti. Küçük bir ülke olan Kuzey Kıbrıs’ın yükseköğretim alanında farklı ülkelerden gelen 100 bin öğrencisi bulunduğuna dikkat çeken Avcı, bu durumun ülke için önemli kültürel bir zenginlik olduğunu aktardı.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri açılışta yaptığı konuşmada böylesi önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, iki günlük konferans dizisinde gerçekleştirilecek bilim, teknoloji ve uzaktan eğitim konusundaki çalışmaların alana yapacağı katkıya dikkat çekti. Öğrenmenin yaşam boyu süren bir süreç olduğunu ifade eden Nadiri, bir yükseköğretim kurumu olarak buna katkı koymaktan gurur duyduklarını kaydetti.

Uluslararası Bilim ve Teknoloji, Uluslararası Öğretmen Eğitimi, Uluslararası İletişim-Medya ve Uluslararası Yüksek Öğretimde Kalite konularının yer aldığı Kongre’de, ayrıca uzman çağrılı konuşmacılar, özel oturumlar ve atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Konferanslarda sunulan bildiriler bildiri kitapçığı ve akademik dergilerde de yayınlanacak.

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