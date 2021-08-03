UKÜ’nün ev sahipliğinde düzenlenen dört ayrı uluslararası konferans tamamlandı

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’nin açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği etkinlikte farklı ülkelerden 14 çağrılı konuşmacı sunum yaparken, 128 kişi de Uluslararası Bilim ve Teknoloji, Uluslararası Öğretmen Eğitimi, Uluslararası İletişim-Medya ve Uluslararası Yüksek Öğretimde Kalite konularında bildiri sundu.

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Konferansı ve Uluslararası Kalite Konferanslarına 22 farklı ülkeden çevrimiçi ve yüz yüze toplam 420 kişi katılım gösterdi.

Etkinlik programı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yapan öğretmenlere yönelik eğitim ve öğretimde yeni yaklaşımlar konulu atölye çalışması gerçekleştirildi. Söz konusu atölye çalışmalarını uzman 12 öğretim üyesi tarafından yürütüldü. Eğitime ise toplam 95 öğretmen katılım gösterdi.