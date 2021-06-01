UKÜ’lü turizm öğrencileri sektörden uzmanlarla biraraya gelmeye devam ediyor

Etkinlikte söz alan Savoy Ottoman Palace Hotel Genel Müdürü Ogün Özata, yiyecek ve içecek hizmetleri bölümünün genel olarak ortak gayesinin müşteri memnuniyeti olduğunu kaydetti.

Müşteri memnuniyetinin turizm sektöründe her şeyden önce geldiğini dile getiren Özata, ticari konaklamalar içerisinde kar payını artırabilmek için otel mutfaklarının çok büyük bir payı bulunduğunu söyledi.

Özata, 3 yıldızlı otellerde 1 ana restoranın mutlaka olması gerektiğinin altını çizerek, otel yıldızları yükseldikçe bu ana mutfak sayılarının da arttığını kaydetti.

Özellikle mutfak ve servis bölümünde insan ilişkilerinin önemine dikkat çeken Özata, ürünün misafire pazarlanabilmesi için servis personeline ihtiyaç duyulduğunu ve bu yüzden de mutfak ile servis bölümünün ilişkilerinin çok güçlü olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Özata, yönetim içerisinde yer alan herkesin “iş tanımı” olmasının önemine işaret ederek, “Oteller içerisinde büyük organizasyonların yaratılması çok zordur. Dolayısıyla bu işin hakkını verebilmek adına herkesin iş tanımını bilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Özellikle pandemi sürecinin otel yapılarında bulunan dinamikleri çok fazla etkilediğini dile getiren Özata, sektörde kalifiyeli elemana çok daha önem verileceğini ve bundan sonraki dönemlerde otel yöneticilerinin daha seçici davranacağını belirtti.

Özata, bununla birlikte otellerin “Kalite Sorumlusu” adı altında personellere ihtiyaç duyacağını aktararak, “Her şeyin başında iyi ve kaliteli ürün kullanmak yatıyor. Kalite sorumlusu bu nedenle önemli” dedi.

Konuşmasında UKÜ’lü öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Özata, kendilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Özata sadece işin eğitim kısmıyla ilerleme beklenmemesi gerektiğini belirterek, bunun yanı sıra sektörel deneyimlerin de eğitimle birlikte götürülmesinin önemini vurguladı.

UKÜ’lü öğrencilere Savoy Ottoman Palace ailesi olarak kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Özata, konuşmasının sonunda genç öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.