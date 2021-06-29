UKÜ’lü öğrenciler su savaşları etkinliğiyle yaza merhaba dedi

UKÜ Sosyal Etkinlikler Koordinatörü Selen Akün Kalaycı, öğrencilerin tüm Dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle gergin günler yaşadıklarını anımsatarak, “Öğrencilerimiz gergin bir yıl geçirdiler. Ayrıca bu hafta dönem sınavlarına katıldılar. Onların streslerini atmaya yardımcı olmak amacıyla böylesi bir etkinlik düzenledik” dedi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında eğitimin ağırlıkla çevrimiçi olarak gerçekleştirildiğini anımsatan Kalaycı, “Kampüsteki öğrenci sayısının normale göre düşük olduğu bir süreçteyiz. Böylesi bir ortamda Su Savaşları Etkinliği öğrencilerimize motivasyon kazandırdı” şeklinde konuştu.

Selen Akün Kalaycı, etkinliğin yılsonu Fun Day Etkinliği olarak Nature Cafe çamlık alanda gerçekleştirildiğini belirterek, öğrencilerin coşkusunun ise görülmeye değer olduğunu paylaştı.

Sosyal Etkinlikler Koordinatörlük Asistanı ve Dalış Kulübü Başkanı Rümeysa Tüfekçi “Başlı başına eğlenceli bir etkinlik olduğu için hazırlık süreci de çok eğlenceli geçti. Dönem sonu sınavları sonrasında bizler için olabilecek en güzel hediyeydi” şeklinde konuştu.

Covid-19 pandemi süreci nedeniyle etkinliklerin pek çoğunun çevrimiçi olarak gerçekleştirildiğini ve uzunca bir süredir böylesine eğlenceli bir etkinlik düzenlenemediğine dikkat çeken Tüfekçi, söz konusu etkinlikte moral depoladıklarını ifade etti.