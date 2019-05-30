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UKÜ’lü öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarında kaynak yaratma konusunda bilgilendirildi

UKÜ’lü öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarında kaynak yaratma konusunda bilgilendirildi

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:35
UKÜ’lü öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarında kaynak yaratma konusunda bilgilendirildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü, “Halkla İlişkilerde Örnek Olaylar” dersi kapsamında, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Koordinatörü Övgü İnce öğrencilerle bir araya geldi. Vakıf’la ilgili bilgiler veren Övgü İnce, vakıf için yürütülen kaynak geliştirme çalışmalarıyla hakkında öğrencilere bir de sunum gerçekleştirdi.

Övgü İnce, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Bahar Taşeli’nin daveti üzerine katıldığı derste, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş

Vakfı’nın kanser hastası çocuklar ve ailelerini gerek maddi gerekse de psikolojik olarak desteklemek gibi çok önemli misyonları olduğunu belirtti. İnce sunumunda, vakfın bu misyonları yerine getirebilmesi ve kurumsal varlığını sürdürmesi için kaynak yaratmanın önemine değinerek, yürüttükleri çalışmalardan örnekler sundu.

Yurttaşlardan ve kurumlardan gelen bağış desteğinin sivil toplum kuruluşları için yaşamsal önemi olduğunu kaydeden Övgü İnce, bağış süreçlerinde güvenin sağlanmasının ve bağışçının

‘yapılan bağışlar hangi hizmetlerde kullanılıyor’ kaygısını yaşamaması için kurumsal şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesiyle çalıştıklarını ifade etti.

Vakıf Koordinatörü Övgü İnce çeşitli kurumlarla sosyal sorumluluk projelerinde iş birlikleri yaptıklarını da vurgulayarak, gerçekleştirdikleri proje ve kampanyalardan örnekler sundu. İnce, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin sivil toplum örgütlerinin desteklenmesine hizmet ederken aynı zamanda kurumların imaj ve itibarlarına da çok olumlu etkileri bulunduğunu ifade etti.

Öğrenciler tarafından ilgiyle dinlenen sunumun ardından Övgü İnce, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. İnce konuşmasının sonunda öğrencilere karşılık beklemeden yardım etmenin insana çok farklı bir huzur verdiğini belirterek, onların sivil toplum kuruluşlarına katkı koymalarını ve imkân bulanların bir sivil toplum kuruluşunda çalışması tavsiyesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Ukü Sivil Toplum Kuruluşları
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