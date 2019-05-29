UKÜ’lü öğrenciler KKTC sektöründeki girişimcilik konusunda bilgilendirildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’ne (ÖGDM) bağlı İşletme Kulübü tarafından “KKTC Sektöründe Girişimcilik” adlı seminer düzenlendi. KKTC’nin önde gelen reklam ajansılarından Mesarya Ajans ve Meydan Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni, Gazeteci Deniz Gürgöze düzenlenen seminerde kendi deneyimlerinden de örnekler vererek, işverenleri beklentileri ve meslekteki gelişmeleri aktardı.

Elektirik-Elektronik Mühendisliği konusunda eğitim aldığını açıklayan Deniz Gürgöze, ancak ileriki yıllarda hayali olan gazetecilik mesleğine yöneldiğini kaydetti. Gürgöze, gazeteciliğe çocuk yaştan beri ilgisinin olduğunu belirterek, kendini gazetecilik alanında geliştirerek, her zaman öğrenmeye açık bir kişilikle bunu başardığını ifade etti. Gazetecilikle ilgili ilk iş deneyimine Halkın Sesi Gazetesi’nde başladığını aktaran Gürgöze, daha sonra TMT’cilerin 1955-1974 döneminde yaşadıklarını kaleme aldığı “Direnişin Kahramanları” adlı kitabını yayımlayarak, birçok siyasinin ilgisini çektiğini ve onların basın danışmanlığını üstlendiğini açıkladı. Gürgöze, belli bir süre sektörde çalıştıktan sonra Mesarya Ajans’ını kurduğunu ve 12 yıldan bu yana haber macerasının içinde yer aldığını aktardı.

Deniz Gürgöze, teknolojinin hızlı bir şekilde gelişip, değiştiğine dikkat çekerek, bu değişimin mesleğin icrasını da değiştirdiğini açıkladı. Öğrencilerin farklılaşan çağa ayak uydurulmalarının önemine de dikkat çeken Gürgöze, onların mevcut pazardaki ihtiyaçları karşılayacak bir birey olmalarını hatta fark yaratmalarını tavsiye etti. Gürgöze konuşmasında, meslekte rol modellere ve başarı hikâyelerine ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, öğrencilere başarıyı hedeflemelerinin önemli olduğunu açıkladı. Kariyer başarısının yanı sıra sosyal başarıların da önemli olduğunu ifade eden Gürgöze, “İşverenler, iyi ilişkiler kuran, ilgili konuya hâkim, iletişim becerileri güçlü, problem çözebilen, güler yüzlü kişiler istiyor” şeklinde konuştu.

UKÜ’lü öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Deniz Gürgöze, etkinlik sonunda öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.