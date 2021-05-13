UKÜ’lü öğrenciler gerekli muhaceret işlemleri konusunda bilgilendirildi

Polis Genel Müdürlüğü Muhaceret Başmüfettişi Oral Ordu tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme seminerin ilk bölümünde, öğrencilere Kuzey Kıbrıs’ta yürürlükte olan kurallar, prosedürler ve cezalarla ilgi bilgiler verildi.

Söz konusu izin başvurularının çevrim içi olarak yapılabildiğine dikkat çeken Baş Müfettiş Ordu, çevrim içi sistemin nasıl kullanılabileceği konusunda da açıklamalarda bulundu.

Başmüfettiş Ordu, pandemi döneminde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara dikkat çekerek, muhaceret konusunda öğrencilerin adaya gelirken, geldikten sonra ve geçmişten kalan muhaceret işlemlerini tamamlamalarının kriterleri ve uygulamaları hakkında konuştu.

Başmüfettiş Ordu herhangi bir izin başvurusunun söz konusu son tarihi sonrasında yapılması durumunda öğrencinin geç kaldığı için cezai uygulama ile karşılaşabileceğini belirterek, işlemler için gerekli olan son tarihler hakkında da bilgi verdi.

Bazı durumlarda öğrencilerin kayıt yaptırmadıklarını ya da yapamadıklarını ancak halen daha adada kalmaya devam ettiklerini dile getiren Ordu, bu durumunda yapılması gereken işlemler hakkında da açıklamalarda bulundu.

Oral Ordu bilgilendirme seminerinde öğrencilere öğrenci statüsünde iken çalışıp çalışamayacakları ya da ailelerin adaya gelmek istemesi durumunda ne yapmaları gerektiği konularında da detaylı bilgilendirme yaptı.

Seminerin ikinci bölümünde öğrencilerden gelen sorulara yanıt veren Ordu, öğrencilerin cezalar, geçmiş yıldan kalan muhaceret işlemleri, adaya girişte talep edilen evraklar, çekirdek aile üyelerinin adaya gelişindeki uygulamalar, öğrenim devam ederken çalışma gibi konudaki sorularını cevapladı.

Türkçe ve İngilizce tercümesiyle gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı katılımcılara Fransızca ve Arapça tercümesinin yapılmasıyla son buldu.