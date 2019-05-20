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UKÜ’lü öğrenciler çilek toplayarak, final sınavları öncesinde moral depoladı

UKÜ’lü öğrenciler çilek toplayarak, final sınavları öncesinde moral depoladı

20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:03
UKÜ’lü öğrenciler çilek toplayarak, final sınavları öncesinde moral depoladı

UKÜ’lü öğrenciler çilek toplayarak, final sınavları öncesinde moral depoladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)  Uluslararası Merkez tarafından öğrencilerinin baharı doyasıya yaşaması, Kıbrıs’a ait organik ve otantik ürünleri yerinde incelemesi için Yeşilırmak Bölgesi’nde bulunan çilek bahçelerine gezi düzenlendi.

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Öğrenciler, Yeşilırmak’a düzenlenen gezide topraksız kültürde yapılan örtü altı çilek yetiştiriciliği, açıkta çilek yetiştiriciliği, örtü altında muz yetiştiriciliği, örtü altında değişik türde sebze yetiştiriciliği konularını yerinde inceleme fırsatı buldu. Alanında uzman kişiler tarafından bilgilendirilen öğrenciler, aynı zamanda yörede yapılan organik tarım alanlarını da gözlemleyerek, üreticilerden bilgi aldılar.

Uluslararası Merkez Koordinatörü Abdollah Mobaraki, Yeşilırmak bölgesinin Kuzey Kıbrıs tarımı için son derece önemli olduğunu belirterek, özellikle bu alanda çilek yetiştiriciliğine ek olarak sebze yetiştiriciliğinin de yapıldığını aktardı.  Mobaraki, final sınavları öncesinde düzenlenen bu etkinliklerin, öğrencilerin motivasyonunu artırması açısından önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.  

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Öğrencisi Omid Jasim, geziyi çok beğendiğini belirtirken, “Okulun bu tür etkinlikler düzenlemesi biz öğrenciler için sadece eğitim açısından değil, ülkenin doğasını tanımak açısından da fayda sağlıyor” şeklinde konuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğrencisi Fidan Hazırlar ise UKÜ’nün sosyal etkinlik yelpazesinin çok geniş olduğunu aktararak, bu gezi sayesinde birçok arkadaş edindiğini ve sosyal çevresinin genişlediğini dile getirdi.

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