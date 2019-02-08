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UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Özgör, kontrolsüz tarım ilacı kullanımının toplu arı ölümlerine neden olduğunu açıkladı

UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Özgör, kontrolsüz tarım ilacı kullanımının toplu arı ölümlerine neden olduğunu açıkladı

08 Şubat 2019 Cuma 11:44
UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Özgör, kontrolsüz tarım ilacı kullanımının toplu arı ölümlerine neden olduğunu açıkladı

UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Özgör, kontrolsüz tarım ilacı kullanımının toplu arı ölümlerine neden olduğunu açıkladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektörlük Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Erkay Özgör, Kıbrıs’ta son yıllarda görülen arı ölümleri hakkında açıklamalarda bulunarak, bu ölümlerde en önemli ölüm nedeninin kontrolsüz ve zamansız tarım ilaçlarının kullanımı olduğunu söyledi.

Dünya genelinde 2005 yılından bu yana toplu arı ölümleri görüldüğünü belirten Yrd. Doç. Dr. Özgör, Kıbrıs’ta da zaman zaman arı ölümlerinin yaşandığını ve bu ölümlerin farklı sebepleri olduğunu söyledi. Yapılan araştırmalarda özellikle imidacloprid ve clothianidin içerikli aktif bitki koruma tarım ilaçlarının arılar için çok zehirli olduğunun belirlendiğini aktaran Özgör, bu maddelerin kış sonu arı ölümleri üzerindeki etkisinin yüksek olduğunu kaydetti. Özgör, ilk olarak Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de, daha sonra da KKTC’de Tarımsal İlaçlar Denetleme Kurulu tarafından bu maddelerin yasaklandığını dile getirdi. Bu maddelerin yasaklanmasının ardından gerekli denetimlerle yasadışı kullanımının önüne geçilmesinin önemini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Özgör, bu ilaçlara alternatif olarak, zararlılarla mücadele edecek bitki koruma ilaçlarının çiftçilere sunulması gerektiğinin altını çizdi.  

Tarım ilaçlarının yanı sıra kuraklığın da arı ölümlerine sebep olduğuna değinen Özgör, sıcaklık artışına bağlı olarak nektarlı bitkilerin sayısının azalmasıyla birlikte yeterli besin bulamayan arılarda ölümler görüldüğünü kaydetti.

Özgör, Kıbrıs’ın yerli arı ırkının etkin olarak kullanılmaması ve adanın iklimine uyum sağlayamayan ithal ana arılarla arıcılığın sürdürülmesinin, arı kolonisi sayısındaki düşüşe sebep olduğunu da belirterek, bölgeye en iyi adapte olabilen arı ırkıyla arıcılığın sürdürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Yrd. Doç. Dr. Özgör, doğru arıcılık tekniklerinin uygulanması gerektiğinin belirterek, bu teknikler konusunda veya arı hastalıklarıyla mücadelede destek isteyen tüm arıcılara gerekli yardımların sağlandığını aktardı.

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