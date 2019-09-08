banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98987
ALTIN
276.648
DOLAR
5.7143
STERLİN
7.0279
EURO
6.3121
Kantara’da büyük yangın
KANTARA'DA BÜYÜK YANGIN
İnternet Cafe'den hırsızlık!
İNTERNET CAFE'DEN HIRSIZLIK!
İnternet cafeden hırsızlık!
GİRNE'DE HIRSIZLIK!
Gazimağusa’da kavga!
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA!
banner307

UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Özdemir, çocukların tatil sonrası okul uyumları konusunda tavsiyelerde bulundu

UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Özdemir, çocukların tatil sonrası okul uyumları konusunda tavsiyelerde bulundu

08 Eylül 2019 Pazar 18:15
UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Özdemir, çocukların tatil sonrası okul uyumları konusunda tavsiyelerde bulundu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Program Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir, çocukların tatil sonrası okula uyum sağlamalarını kolaylaştıracak ve motivasyonlarının arttırılmasına yardımcı olacak önerilerde bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir, çocukların bir hafta öncesinden başlayarak okul dönemindeki yemek ve uyku düzenine alıştırılmaları gerektiğini belirterek, ebeveynlerin çocuklarıyla okul ile ilgili teşvik edici sohbetler yapmalarını tavsiye etti. Ebeveynlerin çocuğu duygusal açıdan okul ve ders dönemine yeniden hazırlamaları gerektiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Özdemir, okul çantasını düzenleme alışkanlığı kazandırmanın, alarmı birlikte kurmanın, varsa okul servisi ve güvenliğiyle ilgili bilgi vermenin okula başlangıç aşamasında yapılması gereken en önemli eylemler arasında olduğunu aktardı.

banner317
Çocuğun okula adaptasyonu için yardıma ihtiyacı olabileceğine de dikkat çeken Özdemir, çocukların tatil sonrası okula uyumunu sağlayan ve motivasyonunu arttıran en önemli etkenlerden birinin arkadaş ve arkadaş ortamı olduğunu kaydetti. Özdemir, çocuğa arkadaşlığın öneminin anlatılması gerektiğine değinerek, yeni arkadaşlarla tanışmanın keyifli bir deneyim olabileceğinden de bahsedilebileceğini açıkladı.  

Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir, okula uyumda bir başka önemli unsurun “aidiyet” duygusu olduğunu ifade ederek, her birey gibi çocukların da kendilerini değerli ve önemli hissetmek istediklerini belirtti. Okulda çocuğun kendini mutlu hissedebileceği aktiviteler ile çocuklarda aidiyet hissi yaratılabileceğini aktaran Özdemir, çocukların koro, satranç ve folklor gibi topluluklara katılarak da kendilerini kuruma ait hissedebileceklerini açıkladı.

Ödevlerin ise çocuklar için sıkıcı olabileceğine ve okula uyumu zorlaştırabileceğine dikkat çeken Özdemir, bu durumda da ebeveynlerin, ödevlerin yeni bilgiler edinmek anlamına geldiği ve öğrenmenin güzel olduğu düşüncesini çocuğa aşılamaları gerektiğini ifade etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Karpaz’da Vatandaşlarla Buluştu
Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Karpaz’da Vatandaşlarla Buluştu
Cumhurbaşkanı Akıncı Kantara'da Yangın  Bölgesinde İnceleme Yaptı
Cumhurbaşkanı Akıncı Kantara'da Yangın  Bölgesinde İnceleme Yaptı
Tatar, Kantara'daki Yangın Yerinde İnceleme Yaptı
Tatar, Kantara'daki Yangın Yerinde İnceleme Yaptı
LAÜ öğrencileri Kalkanlı Yaşam Evi sakinleri ile biraraya geldi
LAÜ öğrencileri Kalkanlı Yaşam Evi sakinleri ile biraraya geldi
Kantara bölgesindeki yangın kontrol altına alındı
Kantara bölgesindeki yangın kontrol altına alındı
“Patateste denetimler sürüyor”
“Patateste denetimler sürüyor”
Kantara’da büyük yangın
Kantara’da büyük yangın
Çakartaş: “Sağlık politikaları oluşturulurken bizlerin varlığını görmezden gelmek kabul edilebilir değildir”
Çakartaş: “Sağlık politikaları oluşturulurken bizlerin varlığını görmezden gelmek kabul edilebilir değildir”
Hayvancılar Birliği Eskişehir’de düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na katıldı
Hayvancılar Birliği Eskişehir’de düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na katıldı
Saner: “Meclis kararları sayın Akıncı’yı da bağlar”
Saner: “Meclis kararları sayın Akıncı’yı da bağlar”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim