UKÜ’lü akademisyen Yrd. Doç. Dr. Erkay Özgör, hayvanlara yönelik yapılan haksızlıklara dikkat çekti

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Rektörlük Koordinatörü ve Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erkay Özgör, hayvanlara yönelik yapılan haksızlıklar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla dünyanın çeşitli yerlerinden gelen hayvan severlerin, Hollanda'nın başkenti Lahey'de Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu'nu oluşturduklarını ve 4 Ekim tarihini Hayvanları Koruma Günü olarak ilan ettiklerini hatırlattı.

Dünya üzerinde her geçen gün insan popülasyonunun hızla arttığına dikkat çeken Yrd. Doç. Özgör, bazı kesimlerin bilinçsiz hareketleriyle birçok canlının da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Erkay Özgör, özellikle Kıbrıs adası gibi izole yerlerde bulunan endemik hayvanların nesillerinin tükenmesinin çok kolay olduğunu dile getirerek, “Çevre kirliliğini önleme, canlıların yaşam alanlarına saygı ve temiz toplum hareketleri ile hayvanların yok olması önlenmelidir” dedi.

Evcil hayvanların ya da şehirlerde sahipsiz bir şekilde yaşayan canlıların hayatlarına saygı duyulmasının önemine dikkat çeken Özgör, “onların rahat ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için elimizden geleni yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Özgör, özellikle sokaklarda yaşayan kedi, köpek gibi canlıların doğal ortamlarında olmadıklarından ilgiye, bakıma ve korumaya muhtaç olduklarını anımsatarak, bu canlılar için hem bireysel hem de toplu hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Hayvanların insan sağlığı konusundaki katkısına da dikkat çeken Özgör, “Yumurta, süt, bal ve diğer ürünleriyle faydalandığımız hayvanların, bize sağladıkları yüksek besin değeri olan gıdalardan ve yaşamsal önemlerinden dolayı onların bakımlarını da en iyi şekilde sağlamalıyız” dedi.