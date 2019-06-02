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UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Dağ, Ramazan bayramı için beslenme önerilerinde bulundu

UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Dağ, Ramazan bayramı için beslenme önerilerinde bulundu

02 Haziran 2019 Pazar 10:32
UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Dağ, Ramazan bayramı için beslenme önerilerinde bulundu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dağ, Ramazan ayı süresince oruç tutan bireylerin az öğün sayısına alıştığını bu nedenle beslenme düzenlerinin değiştiğini belirterek, Ramazan ayının sonlanması ile bayramı normal beslenme düzenine geçiş olarak görmeleri gerektiğini açıkladı.

Ramazan süresince sınırlı saatlerde yemek yemenin, psikolojik olarak bayramda daha fazla yeme ihtiyacı hissettirebileceğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Dağ, bu davranıştan sağlık için uzaklaşılması gerektiğini açıkladı. Bu geçiş sürecinde bayram sabahına hafif bir kahvaltı ile başlanmasında yarar olduğunu aktaran Dağ, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmek, domates, salatalık ve yeşilliklerden oluşan besinlerin tüketilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dağ, gün içerisinde şerbetli ve ağır tatlılar yerine az şekerli sütlü tatlı ve meyve tüketilmesinin faydalı olacağını kaydederek, hamur ve tatlılardan vazgeçilemiyorsa porsiyonlarının küçültülmesini önerdi. Tatlılardan alınan kaloriyi dengelemek için kahvaltıda hafif seçimlerin yapılması gerektiğini hatırlatan Dağ, öğle ve akşam yemeklerinde ağırlıklı olarak salata ve sebze tüketimine özen gösterilmesini tavsiye etti. Yrd. Doç. Dr. Dağ, ana yemeklerin hazırlanmasında ise fırınlama, buğulama ve haşlama yöntemlerinin kullanılmasının daha sağlıklı olacağını dile getirdi. Günlük 2-2,5 litre su tüketimine dikkat edilmesini aktaran Dağ, şekerli içeriklerin ve kalorisi yüksek hiç bir besin değeri olmayan asitli içeceklerin ya da meyve sularının yerine açık çay veya bitki çayları, taze sıkılmış meyve suları ve ayranın tercih edilebileceğini kaydetti.

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Bayramda mide yanmaları ve bağırsak problemlerinin artabileceğine dikkat çeken Dağ, “Bunun nedeni çok miktarda çikolata, tatlı tüketmek ve aniden mideye yüklenmekten kaynaklanıyor” dedi. Dağ, sindirimin kolaylaşması ve dispeptik şikâyetlerin azalması için yürüyüş yaparak fiziksel hareketleri artırılması gerektiğini de ekleyerek, bayram sofralarında geçirilen zamanın uzun olması, yenilen yemek miktarını da artırabileceğinden sofrada fazla zaman geçirilmemesini önerdi.

Anahtar Kelimeler:
Ukü Ayhan Dağ
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