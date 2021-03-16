UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Berkmen çocuğa yönelik cinsel istismara dikkat çekti

Program kapsamında UKÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bengü Berkmen, çocuğa yönelik cinsel istismar konusunda bilgi verdi.

Etkinlikte çocuğa yönelik cinsel istismarın tanımını yapan Berkmen, bazı doğru bilinen ancak yanlış olan yaklaşımlar, istismar olarak kabul edilen davranışlar, çocukta istismar belirtilerinin neler olduğu, istismara uğramış çocuk ile kurulması gereken iletişim biçimi ve olası istismar şüphesinde atılacak adımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Berkmen, Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri hakkında bilgi vererek, son bir yıl içerisinde çocukların %23’ünün fiziksel, %36’sının duygusal, %26’sının cinsel yönden ve %16’sının ihmal yönünden istismar edildiğini belirtti.

Berkmen: “Çocuk istismarı tüm dünyada yaşanan yaygın bir sorundur”

Çocuk istismarının tüm dünyada yaşanan yaygın bir sorun olduğuna dikkat çeken Berkmen, “İstismar toplum sağlığını etkileyen önemli ve yaygın bir problemdir” ifadesini kullandı.

Seminer kapsamında uzmanlara yönelik cinsel istismar vakalarına yaklaşım teknikleri konusunda da eğitim verildiğini vurgulayan Berkmen, okullarda çocuklarla yapılacak görüşmelerde özellikle dikkat edilmesi gereken konularda bilgi verdi.

Yrd. Doç. Dr. Berkmen seminere yaklaşık 450 uzmanın katılım gösterdiğini dile getirerek, etkinliğe özellikle öğretmenler, okul psikolojik danışmanları ve kurum yöneticilerinin yoğun ilgi gösterdiklerini de sözlerine ekledi.