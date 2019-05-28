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UKÜ’lü Akademisyen Prof. Dr. Tuş, İstanbul’un fethinin tarihin akışını değiştirdiğini kaydetti

UKÜ’lü Akademisyen Prof. Dr. Tuş, İstanbul’un fethinin tarihin akışını değiştirdiğini kaydetti

28 Mayıs 2019 Salı 10:45
UKÜ’lü Akademisyen Prof. Dr. Tuş, İstanbul’un fethinin tarihin akışını değiştirdiğini kaydetti

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Tuş, İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümünün kutlandığını açıkladı. Fetih’in, büyük bir başarı öyküsü olduğuna dikkat çeken Tuş, bu olayın tarihin akışını değiştirdiğini ve İstanbul’u bir dünya merkezi yaptığını açıkladı.

Prof. Dr. Muhittin Tuş, fethin devlet ve toplumun bütün unsurlarını etkin bir planlama ile harekete geçirdiğini belirterek, büyük bir askeri harekât olduğu kadar, ilmi, ahlaki, siyasi, sosyal, kültürel, teknolojik ve stratejik açıdan da büyük bir başarı olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Tuş, İstanbul’un fethinin sonuçlarının birçok yönden ele alınabildiğine dikkat çekerek, bunlardan ilkinin 2000 yıllık bir geçmişi olan Roma İmparatorluğu’nun son bakiyesini ortadan kaldırılması olarak açıkladı. Aynı konunun Türk tarihi açısından da önemli olduğunu belirten Tuş, Osmanlı Devleti hükümdarı olan Fatih Sultan Mehmet’in 2000 yıldır kimsenin yıkamadığı bir devleti ve onun son başkentini ele geçirmesi açısından önemli olduğunu aktardı. Prof. Dr. Muhittin Tuş, ikinci bir hususun ise İstanbul’un Türklerin eline geçtikten sonra Batı dünyasının,  İstanbul’u geri alabilmek için birçok teşebbüste bulunması olarak açıklarken, en son büyük teşebbüsün ise Çanakkale Savaşı’nda görüldüğünü belirtti.

Tuş, İstanbul’un Türklerin eline geçtikten sonra buradaki kitaplar ve Grekçe bilen aydınların İstanbul dışına çıktığında Batı uygarlığının aydınlanmasında büyük rol oynadığını belirterek, Batılı düşünürlere Antik Yunan eserlerini orijinal biçimde okumalarına ve öğrenmelerine imkân sunduğunu de aktardı. Prof. Dr. Muhittin Tuş, “Bu gibi zaferler, böyle başarılar ne tarihteki her devlet adamına ne de günümüzdeki her bireye nasip olmaz. İstanbul’un Fethi ve fethin zaferi o gün de bu gün de büyük bir başarıdır” dedi.

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İstanbul’un Fethi Tarihin Akışını DeğiştirdiProf. Dr. Tuş
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