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UKÜ’lü Akademisyen Prof. Dr. Bağırov’un tasarladığı logolar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı dairelerin kurumsal yapısında kullanılmak üzere seçildi

UKÜ’lü Akademisyen Prof. Dr. Bağırov’un tasarladığı logolar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı dairelerin kurumsal yapısında kullanılmak üzere seçildi

27 Haziran 2019 Perşembe 19:32
UKÜ’lü Akademisyen Prof. Dr. Bağırov’un tasarladığı logolar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı dairelerin kurumsal yapısında kullanılmak üzere seçildi

UKÜ’lü Akademisyen Prof. Dr. Bağırov’un tasarladığı logolar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı dairelerin kurumsal yapısında kullanılmak üzere seçildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vüsal Bağırov’un iki farklı dalda yaptığı logo tasarımları KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı dairelerin kurumsal yapısında kullanılmak üzere seçildi.

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Yarışma, logoların tasarlanması ve hayata geçirilmesi amacıyla 5 farklı kategoride düzenlendi. Logo Tasarım Yarışması’nın kazananları arasında yer alan Prof. Dr. Bağırov’a ait ilk eser Sosyal Hizmetler Dairesi logosu için tasarlanan C kategorisinde C4725691 rumuzlu çalışma olurken, ikinci eseri ise İhtiyat Sandığı Dairesi logosu için tasarlanan D kategorisinde ise D9220473 rumuzlu çalışma oldu.

Prof. Dr. Vüsal Bağırov, logo tasarım yarışmasının KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı dairelerin kurumsal yapısında kullanılmak üzere her bir dairenin vizyon ve misyonunu yansıtan logoların tasarlanması amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

UKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vüsal Bağırov, yarışmanın jüri üyelerinin Erdal Aygenç, Senih Çavuşoğlu, Elif Songür Dağ, Elif Atamaz, Görel Korol Sönmezer ve Evrim Hınçal’dan oluştuğunu dile getirerek,  beş daire için toplam 218 eser arasında ödüle layık görülen tasarımların oybirliği ile belirlendiğini kaydetti.

Yarışmayı kazanan katılımcılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenen törende ödülleri takdim edildi.

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