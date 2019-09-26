UKÜ’lü akademisyen Doç. Dr. Orhan Uludağ, turizm ve istihdam konusuna dikkat çekti

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ, Birleşmiş Milletler tarafından turizm farkındalığının artması ve pozitif turizm algısının geniş tabanlara yayılması amacıyla 27 Eylül tarihinin “Dünya Turizm Günü” olarak kutlanılması kararı alındığını açıkladı.

Doç. Dr. Uludağ, 27 Eylül Dünya Turizm Günü’nün bu yılki temasının “Turizm ve İş: Herkes için daha iyi bir gelecek” olarak belirlendiğini kaydederek, bu kapsamda eşit istihdamın sağlanması, sosyal birleşme, barış ve güvenlik konularının da ele alınacağını aktardı.

Yeni teknolojilerin ortaya çıkışının dünya genelinde üretim süreçlerini hızla değiştiren yeni iş biçimlerinin ortaya çıkmasına neden olduğuna dikkat çeken Uludağ, mevcut istihdam politikasının, refah ve eğitim gündemleri için hem fırsat yarattığını hem de baskı uyguladığını söyledi.

Doç. Dr. Uludağ, Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre, küresel işsizlik oranının 2018'de 190 milyona ulaştığını anımsatarak, bu nedenle tüm sektörler ile ülkelerin daha fazla ve daha iyi işler için koşullar yaratması gerektiğini açıkladı.

Yeni teknolojiyi benimsemenin hedefe ulaşmada kilit bir rol oynadığına dikkat çeken Uludağ, yeni teknolojik atılım dalgasını olabildiğince kapsayıcı hale getirmek için yaşam ve iş alanında eğitime dair ciddi miktarlarda yatırım yapılması gerektiğini kaydetti.

Doç. Dr. Orhan Uludağ, iş arayanlara ve işleri otomasyon riski altında olanlara yeni araçlar ile beceriler sağlanması gerektiğini de sözlerine ekleyerek, ‘Dünya Turizm Örgütünün bu yıl kapsamında yukarıda bahsi geçen odak konulara bağlı kalarak üç aksiyon ile harekete geçtiğini’ belirtti. Bu aksiyonları, insanların yeteneklerine yapılan yatırımın artırılması, çalışma kurumlarına yatırımın artırılması ve sürdürülebilir çalışmalara yatırımın artırılması olarak açıklayan Uludağ, 2019 yılının Dünya Turizm Günü temasının bu hedeflerle belirlendiğini ifade etti.

Uludağ, Dünya Turizm Günü nedeniyle tüm turizm sektör temsilcilerinin Dünya Turizm Günü’nü kutladığını da kaydetti.